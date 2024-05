Ngày hội Game Việt Nam 2024 có gì đặc biệt?

Chủ đề năm nay của Ngày hội Game Việt Nam sẽ là Beyond the game, bao gồm nhiều hoạt nhằm tạo cơ hội cho các đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực game gặp gỡ, giao lưu và giải trí. Đi kèm theo đó là cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp game trong và ngoài nước với các nhà đầu tư.

Kỳ vọng Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse 2024) sẽ trở thành sự kiện quốc tế

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT) kỳ vọng Vietnam GameVerse sẽ trở thành sự kiện quốc tế với sự tham gia của nhiều công ty nước ngoài, tìm kiếm sự hợp tác đầu tư cũng như chứng kiến sự phát triển của ngành game Việt Nam.

So với năm 2023, số lượng đơn vị tham gia GameVerse 2024 đã tăng gấp 3 lần, trong đó có 10 tập đoàn nước ngoài. Ngoài ra còn có GameHub, một trong những hoạt động giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút nhà đầu tư, hỗ trợ những dự án game mới nâng cao chất lượng và sớm tiếp cận với thị trường

“Chúng tôi đã hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng và chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo chính quy bậc đại học về game. Tôi tin rằng ngành game Việt Nam sẽ phát triển xứng với tiềm năng có sẵn, đồng thời kỳ vọng GameVerse sẽ lớn mạnh như ChinaJoy (Hội nghị & Triển lãm Giải trí Kỹ thuật số Trung Quốc), G-Star (triển lãm thương mại thường niên dành cho ngành trò chơi điện tử tại Hàn Quốc)”, ông Tự Do chia sẻ.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT) phát biểu khai mạc sự kiện.

Đưa game vào nhiều khía cạnh của cuộc sống

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC cho rằng chất lượng game của chúng ta đang tạo ra chưa được tốt do thiếu sự đầu tư bài bản. Tuy nhiên, thông qua công tác đào tạo, tôi kỳ vọng đây sẽ là môi trường để các bạn chia sẻ và cùng nhau nâng cao kiến thức”.

Ngành game không chỉ đơn thuần là giải trí, mà game phải len lỏi vào nhiều ngành nghề trong cuộc sống hàng ngày, cung cấp các kiến thức thông qua việc chơi game, ví dụ như game trong giáo dục…

Thống kê cho thấy, game đang là hoạt động giải trí của 43% Gen Z và 50% của Gen Alpha.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC cho rằng cần phải đưa game vào mọi khía cạnh trong cuộc sống. Ảnh: TIỂU MINH

Cũng trong buổi sáng hôm nay, nhiều đại diện công ty game, nhà phát hành, chuyên gia quốc tế đã cùng trao đổi về những cơ chế, giải pháp nhằm thúc đẩy để sớm đạt được mục tiêu doanh thu 1 tỉ USD cho ngành game Việt.

Song song với các hoạt động trao đổi, Ngày hội Game Việt Nam 2024 còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như vinh danh các sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân có thành tích nổi bật trong lĩnh vực game năm 2023. Vietnam Game Awards 2024 bao gồm 4 nhóm hạng mục chính bao gồm The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear.

Năm nay, chương trình GameHub cũng được đầu tư đẩy mạnh hơn nhằm hỗ trợ các startup phát triển game có thể quảng bá, thu hút nhà đầu tư để sớm tiếp cận với thị trường. Đi kèm theo đó là nhiều hoạt động thi đấu game hấp dẫn, cosplay tại hơn 100 gian hàng…

Với quy mô mở rộng cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn, Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse 2024) kỳ vọng sẽ là một trong những sự kiện về game đặc sắc và nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực, các nhà sản xuất, phát hành và cộng đồng người yêu game trong nước và quốc tế.

Dự kiến ngày hội sẽ thu hút khoảng 40.000 người tham dự với các hoạt động được mở rộng hơn về quy mô và chất lượng so với mùa đầu tiên. Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Nhiều sự kiện hấp dẫn tại ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse 2024). Ảnh: TIỂU MINH

Các gian hàng game luôn đông đảo các bạn trẻ tham dự. Ảnh: TIỂU MINH

Các bạn trẻ chia đội tham gia thi đấu game. Ảnh: TIỂU MINH

Hoạt động giải trí tại các gian hàng tại ngày hội Game Việt Nam 2024. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Zuy Nguyễn - Cố Vấn Phát Triển Thị Trường Quốc Tế, Game & Ứng Dụng, phụ trách Thị trường Đông Nam Á, Google Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ góc nhìn về sự trỗi dậy của ngành game Việt. Ảnh: TIỂU MINH

Các bạn học sinh, sinh viên tham gia trò chơi và nhận quà. Ảnh: TIỂU MINH

Thi đấu đá banh trên máy tính. Ảnh: TIỂU MINH

