Triển lãm công nghệ AI lớn trong năm 2024 tại Việt Nam

Sáng 30-11, triển lãm công nghệ AI lớn nhất năm tại Việt Nam - Intel Aivolution 2024 do tập đoàn Intel tổ chức, đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1 TP.HCM.

Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan tại các khu vực trải nghiệm ứng dụng thực tiễn của AI từ Intel và nhiều đối tác khác.

Theo đó, với những bộ AI PC trang bị Intel Core Ultra tích hợp bộ xử lý thần kinh NPU riêng biệt cho các tác vụ AI, khách tham quan có thể trải nghiệm và hiểu rõ hơn các ứng dụng thực tiễn của AI trong việc tăng năng suất làm việc và sáng tạo nội dung.

Triển lãm với hai khu vực gồm: Intel AI Studio với các mẫu AI PC trang bị Intel Core Ultra Series 1 và 2 để tạo nên các không gian sáng tạo riêng biệt với các chủ đề Sketch Your Vibe, Create Your Dream, Print Your Style, và Flex Your Goal.

Nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm các tính năng AI trong công nghệ. ẢNH: HẠ QUYÊN

Cùng đó là khu vực trải nghiệm AI PC bao gồm không gian từ 13 đối tác với những sản phẩm laptop và linh kiện chưa từng xuất hiện từ các thương hiệu như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, và MSI.

Khách hàng trải nghiệm máy tính có tính năng AI. ẢNH: HẠ QUYÊN

Theo các đơn vị hiện nay các dòng máy tính cá nhân có tính năng AI đang trên đà tăng trưởng về sức mua. Số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy, lượng máy tính cá nhân có năng lực tính toán AI đạt 13,3 triệu chiếc trong quý III-2024, chiếm 20% tổng số máy tính cá nhân bán ra trong cùng kỳ. Điều này đồng nghĩa, cứ 5 máy tính mới bán ra trên toàn cầu, có 1 chiếc có thể xử lý các tác vụ AI.

Máy tính cá nhân có năng lực AI là máy tính sở hữu bộ xử lý hoặc được tích hợp thành phần chuyên dụng để xử lý các tác vụ AI, như XDNA của AMD, Neural Engine của Apple, AI Boost của Intel và Hexagon của Qualcomm…

Thông qua triễn lãm, các thương hiệu kỳ vọng sẽ tiếp cận được thêm các khách hàng trong tương lai.

Các dòng máy tính có tích hợp AI đang thu hút sự quan tâm từ người dùng. ẢNH: HẠ QUYÊN

Cũng tại Intel AIvolution 2024, các buổi workshop trong việc ứng dụng AI vào học tập, sáng tạo nội dung, chỉnh sửa ảnh, và dựng phim được chia sẻ bởi các khách mời nổi tiếng Duy Luân, Lý Thành Cơ, Chu Việt Hà, và Tùng Phạm, cũng thu hút đông đảo khách tham quan tham dự.

