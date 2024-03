Xe ba bánh điện mặt trời để vận chuyển hàng hóa với giá 94 triệu đồng

Được biết, chiếc xe ba bánh điện mặt trời này do Bako Motors chế tạo. Bako Motors là một công ty khởi nghiệp tương đối mới đến từ Tunisia, với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư ở Châu Âu như Luxembourg, Pháp và Đức.

Chiếc xe ba bánh điện sử dụng năng lượng mặt trời để mở rộng phạm vi hoạt động cho mỗi lần sạc. Bako B1 được cung cấp với hai thông số kỹ thuật B10 và B15, với sự khác biệt chính giữa hai loại này là dung lượng pin và do đó, phạm vi ước tính cho mỗi lần sạc.

Loại B10 có ước tính 100 km (62 dặm), trong khi loại B15 có ước tính 150 km (93 dặm) cho một lần sạc.

Xe điện ba bánh chạy bằng năng lượng mặt trời không phải là hiếm trên thị trường xe điện. Điều hiếm gặp là trong những trường hợp thực tế khi chúng chuyển thành phương tiện hiệu quả để sử dụng hàng ngày, do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không đủ để tạo ra lượng năng lượng cần thiết hoặc do yêu cầu cao hơn mức mà các tấm pin có thể tạo ra ngay cả khi tiếp xúc thích hợp.

Đó có lẽ là lý do tại sao xe ba bánh điện lựa chọn mẫu hybrid, bao gồm pin lithium với thời gian sạc nhanh 3 giờ làm nguồn chính cho động cơ 3.000W. Động cơ đó tạo ra mô-men xoắn 95 Nm, đủ để di chuyển tổng trọng tải 300 kg (661 lbs) ở tốc độ lên tới 45 km/h.

Điều đặc biệt, xe ba bánh điện mặt trời này là một giải pháp chở hàng hóa cho đội xe giao hàng, cụ thể là một đội được thiết kế cho những chuyến đi chặng đầu và chặng cuối.

Xe ba bánh điện mặt trời Bako B1 dài 346 cm (136 in), rộng 176 cm (69 in) và cao 185 cm (73 in) và sẽ có thể tích bên trong thùng hàng là 2.433 lít (86 cu-ft).

Cabin có cửa hoặc để mở ở những vùng lãnh thổ nơi thời tiết cho phép và cửa sập phía sau cũng có thể được xác định là cửa mở hoàn toàn hoặc cửa mở một nửa.

Cabin có thể chứa hai người và bảng điều khiển chính có bản. Xe ba bánh điện mặt trời là một chiếc xe điện cơ bản với các tính năng là tiêu chuẩn trên một chiếc ô tô bốn bánh không dùng điện được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là điều hòa không khí, hệ thống giải trí, GPS và camera lùi đều được trang bị.

Sự khác biệt là chiếc này chạy bằng điện và đi kèm phía sau với các tấm pin mặt trời. Sự khác biệt quan trọng hơn nữa là nó sẽ được phân loại là xe ba bánh L2 ở EU, có nghĩa là nó sẽ không yêu cầu bằng lái xe đặc biệt, điều này sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn đối với các chủ sở hữu đội xe.

Một chiếc xe ba bánh điện mặt trời có giá khởi điểm là 12.000 DT HT, tương đương khoảng 3.837 USD (khoảng gần 94 triệu đồng).

