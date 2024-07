TP.HCM: Cán bộ, người dân nghẹn ngào xúc động khi viết những dòng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25/07/2024 11:37

Sáng 25-7, tại Hội trường Thống nhất, TP.HCM, sau khi dâng hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại diện các đoàn lãnh đạo, cơ quan, đơn vị và người dân đã ghi vào sổ tang những dòng rất xúc động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đoàn UBND TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Tổng Bí thư để lại định hướng chiến lược cho TP.HCM

Viết sổ tang, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã lặng thinh rất lâu trước khi viết những dòng xúc động vào sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết vào sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Phan Văn Mãi viết: “Vô cùng thương tiếc, tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng đã để lại tình cảm và di sản to lớn, trong đó có những định hướng chiến lược cho sự phát triển TP.HCM, những gợi ý về cơ chế vượt trội để Thành phố khơi dậy tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò, vị thế là trung tâm lớn về nhiều mặt, là đầu tàu kinh tế của cả nước”.

UBND TP.HCM tiếp tục tổ chức, huy động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, định hướng của đồng chí Tổng bí thư, xây dựng TP.HCM phát triển, thịnh vượng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân thành phố. Kính mong đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an lòng yên nghỉ”.

Không khí thương tiếc tỏa khắp khu phố, bản làng

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, viết: “Trong những ngày qua, không khí đau buồn, thương tiếc đồng chí đang tỏa khắp cơ quan, tổ chức, khu phố, bản làng, trong mỗi người dân Việt Nam và tâm thức của bạn bè quốc tế.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Suốt cuộc đời cách mạng, đồng chí đã kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, niềm mong mỏi của các nhà cách mạng tiền bối trong khẳng định vị thế, làm sâu sắc hơn vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng đến một đất nước Việt Nam hùng cường, thắt chặt mối quan hệ đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và đoàn kết quốc tế.

Tấm gương, những giá trị quan trọng mà Tổng Bí thư đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc sẽ luôn được các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam thế hệ sau noi theo, kế tục và làm rạng ngời hơn nữa”.

Lực lượng vũ trang tự hào về Tổng Bí thư

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, viết sổ tang. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông viết: “Suốt cuộc đời hoạt động, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tin tưởng, yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao.

Trước anh linh của đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM mãi mãi tự hào về người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM luôn ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang TP không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh

Còn Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ của mình cho các công tác quan trọng trong công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Qua đó, đưa đất nước ta không ngừng phát triển, vị thế của nước ta được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực. Đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại mới.

Trung tướng Lê Hồng Nam viết: “Chúng tôi hứa với đồng chí, tiếp tục kế thừa di nguyện đồng chí, đoàn kết, phấn đấu xây dựng lực lượng công an TP.HCM trong sạch vững mạnh, cách mạng, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho TP.HCM ngày càng phát triển bền vững, tạo tiền đề xây dựng đất nước Việt Nam thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”.

Cơ đồ, tiềm lực của đất nước có sự đóng góp của Tổng Bí thư

Trong sổ tang, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn và hệ thống lý luận quý giá về con đường đi lên cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Ông viết: “Đất nước ta có được thành quả, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay đó là sản phẩm kết tinh sáng tạo và sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ nhiều nhiệm kỳ của Đảng ta và nhân dân ta, của nhiều thế hệ lãnh đạo, trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương luôn ghi nhớ công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những định hướng lãnh đạo, những lời căn dặn đối với cán bộ tổ chức và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Biến những tiếc thương, nỗi buồn thành hành động cách mạng thiết thực, ra sức tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao”.

Hai lần về thăm Trà Vinh của Tổng Bí thư

Chia sẻ kỷ niệm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh viết: “Trong hơn một nhiệm kỳ, tuy không dài nhưng đồng chí với cương vị là lãnh đạo Trung ương lại quan tâm và về thăm tỉnh Trà Vinh đến hai lần (lần đầu vào ngày 17-12-2008 và lần thứ hai vào ngày 8-3-2015). Lần đầu đồng chí đến với cương vị là Chủ tịch Quốc hội, lần thứ hai với cương vị là Tổng Bí thư.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, viết sổ tang. Ảnh: THANH TUYỀN

Mỗi lần đến Trà Vinh, đồng chí đều đến tận vùng sâu để ân cần thăm hỏi gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thăm đại diện các tôn giáo và dành thời gian làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Thực hiện lời dạy của đồng chí, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã quyết tâm, đoàn kết và Trà Vinh hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hôm nay, Trà Vinh quyết biến đau thương thành hành động cách mạng, sẽ quyết tâm hơn nữa để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển”.

May mắn vì được nói chuyện với Tổng Bí thư

Cũng trong sổ tang, bà Lê Hương Thủy, chắt cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, chia sẻ rất cảm động trước tình yêu thương mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho phu nhân qua bài thơ viết tặng cho bà, lúc ông đang điều trị trong Bệnh viện Trung ương quân đội 108, thể hiện một người chồng, người cha đáng kính.

Bà Lê Hương Thủy, chắt cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, viết sổ tang. Ảnh: THANH TUYỀN

“Thật may mắn vì cháu đã được ngồi nói chuyện, được gặp Bác nói chuyện, được học hỏi từ Bác nhiều bài học hay và ý nghĩa trong công việc và cuộc sống. Thật may mắn hơn là cháu kịp tặng Bác một quyển sách do chính tay cháu viết bằng tình cảm yêu quý nhất” – bà Thủy viết.

Hứa với Bác: Làm việc gì cũng phải giữ danh dự

Trong dòng người về viếng và viết sổ tang có hai mẹ con chị Bùi Hồng Hà (người dân TP.HCM) và cháu Nguyễn Phú Thái (học sinh lớp 11).

Chị Bùi Hồng Hà và cháu Nguyễn Phú Thái (học sinh lớp 11), xúc động khi viết sổ tang. Ảnh: THANH TUYỀN

Suốt thời gian viết sổ tang, chị Hà không khỏi xúc động, khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có lúc chị phải dừng bút để lau nước mắt lăn dài trên má. Trong sổ tang, chị xưng cháu và viết:

“Chúng cháu kính chào Bác! Hôm nay gia đình chúng con đến viếng Bác tại hội trường Thống nhất, TP.HCM. Chúng cháu, những thế hệ trẻ của đất nước ghi nhớ lời dạy của cha ông ta, của những vị lãnh tụ đất nước, dựng nước, giữ nước, tu dưỡng trí tuệ, giữ gìn đạo đức. Gia đình chúng cháu tiếp nối sức mạnh dân tộc, yêu nước, trung thành với Đảng, làm việc gì cũng phải giữ danh dự”.