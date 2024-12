Bộ Công an tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 25/12/2024 21:05

(PLO)- Lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Bộ Công an gương mẫu tổ chức sắp xếp bộ máy

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đảng năm 2024 của Đảng bộ CATW và thống nhất nhận định Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và thủ trưởng các cấp trong Đảng bộ CATW đã gương mẫu, đi đầu, đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm.

Đồng thời, bám sát chủ trương của Đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc trong lãnh đạo, điều hành, hoàn thành đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, cao hơn năm 2023.

Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.. Ảnh: CA

Đây là kết quả bao trùm nhất đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tại Hội nghị Đảng ủy CATW mới đây.

Sau khi triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong theo Đề án 19, bố trí điều tra viên theo Phương án số 01, việc sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ trong CAND đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, Đảng ủy CATW nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Theo đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương sáng được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, hàng chục nghìn tấm gương tiêu biểu trong Công an xã được vinh danh, khen thưởng.

Sẽ hoàn thành xây dựng trụ sở công an cấp xã

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh những phương hướng công tác năm 2025 của Đảng uỷ CATW.

Trong đó, Đảng uỷ CATW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng; đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác đảng trong CAND, trong đó, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Đảng uỷ CATW tiếp tục lãnh đạo lực lượng CAND chủ động triển khai các kế hoạch, phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Tập trung rà soát để về đích toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị tốt nhất các công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Đảng uỷ CATW tập trung lãnh đạo hoàn thành mục tiêu 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025; hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc của công an cấp xã trên toàn quốc, tăng cường năng lực cho công an cấp xã đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự từ cơ sở.