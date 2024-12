Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM tham gia giữ gìn ANTT ở địa phương 18/12/2024 14:15

(PLO)- Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) TP.HCM với 1.785 Hội viên, tham gia tích cực bảo đảm ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương.

Sáng 18-12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TP.HCM và tổng kết Chỉ thị 15/CT-BCA-X11 ngày 27-11-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ 110 hội viên tăng lên 9.440 hội viên

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP.HCM cho biết từ 110 hội viên tham gia thành lập lúc ban đầu, đến nay Hội có 9.440 hội viên, trong đó có nhiều hội viên là cán bộ cao cấp, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục, Vụ, Cục, Công an các tỉnh, TP; trong đó có 42 người là cấp tướng.

Hội nghị được tổ chức sáng 18-12. Ảnh: NT

Ông Danh cho biết, các hội viên Hội đã tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn TP.

Hội cựu CAND tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Thành phố để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đến nay, tất cả 22/22 Hội quận, huyện đã tổ chức xong Lễ ký kết Chương trình phối hợp này.

Riêng Hội Cựu CAND Quận 1 ký kết Chương trình phối hợp với Hội Cựu Chiến binh và Hội người cao tuổi về nội dung giữ gìn ANTT.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Các Chi hội đã kết hợp với Công an phường, xã, thị trấn trong công tác vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm, kịp thời phát hiện thông báo cho cơ quan những đối tượng, những biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, bắt giữ, xử lý; tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương, cơ sở.

Hội viên Hội cựu CAND cũng tham gia MTTQ Việt Nam các cấp, tham gia vào Cấp ủy, phụ trách khu phố và các Đoàn thể Chính trị - xã hội ở địa phương, cơ sở

Theo Hội cựu CAND TP.HCM, hiện có 1.785 hội viên tham gia các công việc ở cơ sở: từ ủy viên Ban Chấp hành các Đoàn thể; Trưởng; Phó Khu phố; Chi ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên Phường, Xã...

Hội Cựu CAND Thành phố, các quận, huyện đang tiếp tục phối hợp với Công an các quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP về phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo Thiếu tướng Đào Công Danh, Hội Cựu CAND Quận Bình Thạnh phối hợp với Công an quận Bình Thạnh tổ chức thành công mô hình “Tổ tự quản về ANTT của Câu lạc bộ Công an Hưu trí", xây dựng và triển khai mô hình “Tổ tự quản về ANTT thuộc Chi Hội Cựu CAND phường".

Giám đốc Công an TP.HCM trao khen thưởng cho các Hội CAND TP.HCM ở các quận huyện. Ảnh: NT

“Các Hội Quận, Huyện khác như: Quận 7, 10, 11, Phú Nhuận, TP Thủ Đức, Huyện Hóc Môn, Củ Chi ... xây dựng các mô hình cấp Hội, Chi hội tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương” – thiếu tướng Danh nói.

Hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Theo Công an TP.HCM, mô hình “Tổ tự quản về ANTT" của Chi hội cựu CAND Quận Bình Thạnh là mô hình tốt, có hiệu quả trong việc phối hợp với lực lượng công an trong việc phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Cùng với đó là rất nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình tại địa phương, góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn ANTT nơi sinh sống, qua đó giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của người công an nhân dân.

Với những kết quả hoạt động của Hội Cựu CAND TP, các cấp Huyện và nhất là các Chi hội đã được lãnh đạo Hội Cựu CAND Việt Nam đánh giá là đơn vị năng động, kịp thời, sáng tạo trong hoạt động.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá cao, biểu dương các thành tích mà Hội cựu CAND TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, trong quá trình hoạt động ban đầu chỉ có 110 người nhưng nay đã có 9440 người tham gia.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM rất coi trọng, đánh giá cao, đội ngũ cán bộ công an hưu trí tham gia Hội tham gia hỗ trợ Công an TP.HCM trong đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Thời gian tới, Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an TP và Hội tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm để hội thêm vững mạnh.

“Phát triển hội viên, tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể, công tác đảng chính quyền địa phương tham gia lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là lực lượng mạnh, một nguồn lực để cùng thực hiện thắng lợi sâu rộng và toàn diện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở một cách bền vững, vững mạnh”- Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.