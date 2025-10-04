Mỗi chuyến biển, một cam kết: Nói không với khai thác IUU

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 200 thuyền trưởng về an toàn dầu khí và chống khai thác IUU.

Mới đây, tại Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) tổ chức tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 200 ngư dân của ba phường Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành.

Đại diện Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí thông tin đến ngư dân về vùng an toàn các công trình dầu khí.

Tham gia buổi tuyên truyền là các thuyền trưởng, chủ tàu - những người trực tiếp cầm lái trên biển, thường xuyên khai thác đánh bắt xa bờ.

Họ đã được cung cấp tài liệu, tờ rơi về tọa độ công trình dầu khí, các nhóm hành vi vi phạm IUU và chế tài xử phạt.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU.

Những ví dụ thực tế về tàu cá địa phương từng vi phạm vùng an toàn công trình dầu khí hay bị phát hiện khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài... đã giúp ngư dân hình dung rõ hơn hậu quả của việc xem nhẹ pháp luật.

Tại buổi tuyên truyền, các ngư dân đã nêu nhiều thắc mắc liên quan đến hoạt động đánh bắt xa bờ và được giải đáp thấu đáo, từ đó hình thành ý thức tuân thủ đánh bắt trên biển.

Bộ đội Biên phòng và Công ty dầu khí trao tặng quà cho ngư dân tiêu biểu trong thực hiện phong trào đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển.

Dịp này, Ban tổ chức còn trao quà cho ngư dân tiêu biểu, đồng thời tặng 10 suất học bổng bằng xe đạp cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn như một lời động viên để những chuyến biển hôm nay cũng là những chuyến đi gieo mầm cho ngày mai.

Bộ đội Biên phòng, Công ty dầu khí và chính quyền địa phương trao tặng xe đạp và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt chống IUU, việc thuyền trưởng và thuyền viên hiểu, chấp hành nghiêm các quy định chính là chìa khóa để giữ uy tín hải sản Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ ngư trường quê hương và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng.