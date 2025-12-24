TP.HCM cập nhật 4.466 tàu cá vào phần mềm quản lý của Bộ đội Biên phòng

(PLO)- Với nhiều giải pháp đồng bộ, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn Thành phố thời gian qua, đặc biệt trong tháng cao điểm.

Ngày 24-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn Thành phố. Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Nhiều giải pháp về chống khai thác IUU

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh toàn lực lượng đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo đó, từ ngày 4-7-2025 đến 30-11-2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hoạt động này thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và các nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND Thành phố và Bộ Tư lệnh Thành phố.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM hội nghị sơ kết đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Ảnh: Quang Tiến

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Trong đợt cao điểm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã thành lập tổ công tác chuyên biệt do Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM làm Tổ trưởng. Đơn vị chỉ đạo các bộ phận duy trì nghiêm chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường cho các trạm kiểm soát biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín trên biển và tại các cửa sông, cảng cá.

Biên phòng TP.HCM tổ chức tuyên truyền cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát hiệu quả chống khai thác IUU thời gian qua, đặc biệt trong tháng cao điểm. Ảnh: QA

Kết quả, toàn bộ 4.466 tàu cá trên địa bàn đã được cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 96 vụ với 103 đối tượng, tổng số tiền trên 1,41 tỉ đồng. Riêng trong đợt cao điểm đã xử phạt 43 vụ với 49 đối tượng, số tiền hơn 502 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã đấu tranh, điều tra, khởi tố 1 vụ với 2 đối tượng và bàn giao Công an Thành phố tiếp tục xử lý.

Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng Tổ Tàu thuyền, từng hộ ngư dân. Lực lượng chức năng phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ tuyên truyền phòng, chống IUU”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, chương trình “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển”, “Ăn sáng cùng ngư dân”.

Bên cạnh đó lực lượng cũng phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành pháp luật khi hành nghề trên biển.

Kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Qua các đợt kiểm tra của Đoàn Công tác Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và đánh giá của UBND Thành phố, đến ngày 30-11-2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã điều tra, xử lý dứt điểm 100% tàu cá vi phạm. Tỷ lệ tàu cá vi phạm giảm 70% so với năm 2024 và hơn 3 tháng liên tiếp không phát hiện thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết đợt cao điểm, Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, kết quả đạt được là sự nỗ lực rất lớn của toàn lực lượng và sự đồng thuận của ngư dân.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tiến

Ông khẳng định, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với uy tín quốc gia. Thiếu tướng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian tới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá. Lực lượng biên phòng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý vi phạm, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.