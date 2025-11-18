(PLO)- Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện 2 tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình, thu giữ hai thiết bị chưa xác định được thuộc tàu nào.

Ngày 18-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã áp giải hai tàu cá KG 94933-TS và KG 95598-TS (tỉnh An Giang) về cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng, TP.HCM) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu vi phạm hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 12-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển phía Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện tàu KG-94933-TS đang cập mạn tàu KG-95598-TS có dấu hiệu nghi vấn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã áp giải hai tàu cá về cảng tại phường Phước Thắng, TP.HCM để xử lý. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu đã bị tháo rời; đồng thời thu giữ thêm hai thiết bị giám sát hành trình khác nhưng chưa xác định được thuộc tàu nào.

Ngoài ra, biển số tàu KG-95598-TS có dấu hiệu được sơn sửa mới.

Vụ việc được xác định là hành vi khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.