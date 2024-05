Khả năng khôi phục tin nhắn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thứ nhất là loại tin nhắn. Tin nhắn đã xóa thường sẽ có khả năng khôi phục cao hơn tin nhắn đã bị thu hồi. Nếu đã sao lưu tin nhắn trước khi tin nhắn bị xóa hoặc thu hồi, bạn có thể khôi phục tin nhắn từ bản sao lưu.

Cách khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt Facebook hoặc cập nhật ứng dụng trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play.

- Bước 2: Mở ứng dụng Facebook, ấn vào biểu tượng menu ở góc phải, chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Account Center (trung tâm tài khoản).

Truy cập vào phần cài đặt trong ứng dụng Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn Your information and permission (thông tin và quyền của bạn) - Download your information (tải xuống thông tin của bạn), chọn tài khoản Facebook tương ứng.

Chọn tài khoản cần tải xuống tin nhắn. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Trong khuôn khổ bài viết này, bạn chỉ cần chọn loại dữ liệu cần tải về (tin nhắn), chất lượng, email nhận thông báo… và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Cuối cùng, tải về file sao lưu, giải nén và xem lại tin nhắn Messenger đã thu hồi (hoặc đã xóa) trước đó.

Tải xuống và khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, để khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi thành công, bạn cần đáp ứng một số điều kiện sau:

- Cập nhật Messenger phiên bản mới nhất.

- Không xóa tin nhắn Messenger ở trên cửa sổ trò chuyện.

Cách khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi trên máy tính

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở Facebook trên trình duyệt, bấm vào ảnh đại diện và chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Account Center (trung tâm tài khoản).

Trung tâm quản lý tài khoản Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn cần chọn Your information and permission (thông tin và quyền của bạn) - Download your information (tải xuống thông tin của bạn), chọn tài khoản Facebook tương ứng.

- Bước 3: Để tải tin nhắn, bạn hãy chọn Specific types of information (loại thông tin cụ thể) - Messages (tin nhắn) - Next (tiếp) - Download to device (tải xuống thiết bị) hoặc Transfer to destination (chuyển sang đích đến) để đưa dữ liệu lên đám mây (Google Drive hoặc Dropbox).

Tải toàn bộ tin nhắn Messenger về máy tính. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Ở mục Date range (khoảng ngày), bạn hãy chọn All time (tất cả thời gian). Cuối cùng nhấn Create files (tạo file). Lưu ý, thời gian tạo file nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào lượng dữ liệu của bạn. Khi hoàn tất, người dùng sẽ nhận được thông báo thông qua ứng dụng và email, đi kèm theo đó là liên kết để tải về toàn bộ tin nhắn Facebook Messenger.

Tải về tin nhắn để khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, trên đây là hai cách để khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi trên điện thoại và máy tính, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thành công.

Lưu ý, việc sử dụng các công cụ của bên thứ ba có thể tiềm ẩn rủi ro bị lừa đảo hoặc mất tài khoản. Do đó, sao lưu tin nhắn thường xuyên là cách tốt nhất để khôi phục tin nhắn Messenger đã thu hồi.

Trước đó không lâu, Kỷ Nguyên Số cũng đã có bài viết hướng dẫn cách khôi phục tin nhắn Zalo, bạn đọc quan tâm có thể xem lại bài viết Khôi phục tin nhắn Zalo đã xóa trong nháy mắt.

Minh Hoàng