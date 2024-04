Tin công nghệ 16-4: Hết thời chặn quảng cáo trên YouTube

1. Hết thời chặn quảng cáo trên YouTube

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 16-4, khi xem video bằng các ứng dụng YouTube của bên thứ ba (có chức năng chặn quảng cáo), bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo The following content is not available on this app (nội dung sau không có trên ứng dụng này), điều này nhằm bảo vệ doanh thu quảng cáo của YouTube và đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Tin công nghệ 16-4: Google chặn các ứng dụng YouTube của bên thứ ba, cung cấp tính năng chặn quảng cáo. Ảnh: TIỂU MINH/Canva

Trước đây, YouTube đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn người dùng chặn quảng cáo, đồng thời khuyến khích đăng ký YouTube Premium. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải phản ứng trái chiều từ người dùng, một số ủng hộ, số khác lại phản đối.

YouTube Vanced là ứng dụng bên thứ ba đáng chú ý nhất nhưng các nhà phát triển đã đóng cửa ứng dụng này vào năm 2022 sau khi nhận được yêu cầu từ Google. ReVanced đã thay thế vị trí của nó kể từ đó, nhưng nó giống một tiện ích hơn là một ứng dụng, cho phép người dùng vá các ứng dụng của bên thứ nhất như YouTube.

2. Sinh viên sử dụng AI để viết bài luận ngày càng tăng

Turnitin là một công cụ chống đạo văn được sử dụng rộng rãi bởi các trường học và trường đại học trên thế giới. Công ty gần đây đã phát hành một báo cáo cho thấy số lượng bài luận được viết bằng AI đã tăng lên đáng kể trong những năm qua.

Vào năm 2023, Turnitin đã phát hiện ra hơn 1 triệu bài luận có dấu hiệu sử dụng AI. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2022 và gấp bốn lần so với năm 2021. Điều này đã dấy lên lo ngại về tính toàn vẹn học thuật và sự công bằng trong giáo dục.

Tin công nghệ 16-4: Nhiều sinh viên sử dụng AI để viết bài luận. Ảnh minh họa: Turnitin

Có nhiều lý do khiến sinh viên sử dụng AI để viết bài luận, đơn cử như quá tải với công việc học tập, không có đủ thời gian để hoàn thành bài tập, hay không tự tin vào khả năng viết của bản thân.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI để viết bài luận là một hành vi gian lận học thuật, nó có thể khiến sinh viên bị đình chỉ hoặc đuổi học. Ngoài ra, việc này còn có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập và sự nghiệp trong tương lai.

3. MediaTek giới thiệu công nghệ tạo video bằng AI trên điện thoại

Tại MWC 2024, MediaTek đã trình diễn khả năng tạo video bằng AI tạo sinh ngay trên thiết bị, nhờ chip di động 5G Dimensity 9300.

Công ty cũng đã cung cấp một ví dụ về tương lai của mạng cá nhân thông qua công nghệ ambient computing và hội tụ kết nối.

Một mạng ảo riêng tư sử dụng các thiết bị 5G và router trong nhà sẽ giảm thiểu nhu cầu về cài đặt phức tạp, cũng như thời gian phản hồi nhanh hơn. Điều này dẫn đến các luồng lưu trữ mạng và tác vụ quản lý IoT trong nhà đơn giản hơn, cải thiện khả năng điện toán tổng hợp, xử lý từ một thiết bị duy nhất hoặc được phân tán đồng thời qua nhiều thiết bị.

Tin công nghệ 16-4: Mediatek trình diễn nhiều công nghệ độc đáo tại MWC 2024.

