Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Lập kế hoạch thoát hiểm khi cháy nhà ra sao?

(PLO)- Vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 14 người tử vong lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trong các tòa nhà cao tầng và khu dân cư đông đúc.

Mỗi giây đều có giá trị trong một vụ cháy nhà

Rạng sáng ngày 24-5-2024 đã xảy ra một vụ cháy nhà ở Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 14 người tử vong và bị thương.

Để có thể thoát hiểm an toàn trong trường hợp xảy ra cháy nhà, bạn nên lập kế hoạch thoát hiểm khi cháy nhà, thực hành thường xuyên và cài đặt các ứng dụng cảnh báo hỗ trợ.

1. Lập kế hoạch thoát hiểm khi cháy nhà

Vừa qua, USFA (Cơ quan cứu hỏa Hoa Kỳ) đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch thoát hiểm khi cháy nhà để hạn chế thiệt hại tối đa và đảm bảo an toàn cho bản thân. Hãy làm theo các bước dưới đây để đảm bảo mọi người trong nhà bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và biết phải làm gì trong trường hợp cháy nhà.

- Lập kế hoạch thoát hiểm khi cháy tại nhà bằng văn bản và thực hành việc thoát ra ngoài trong vòng chưa đầy 2 phút.

- Hãy chắc chắn rằng ngôi nhà của bạn đã được trang bị thiết bị báo khói, báo cháy ở mọi tầng và trong phòng ngủ.

- Tìm hiểu hai lối ra khỏi mỗi phòng trong nhà bạn, phòng trường hợp một lối ra bị chặn hoặc nguy hiểm khi sử dụng. Lối thoát thứ hai có thể bao gồm thang thoát hiểm cho các phòng ở tầng trên.

Cách thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy nhà. Ảnh minh họa

- Hãy tập cúi thấp người và di chuyển đến lối thoát hiểm trong trường hợp có khói, cháy nhà.

- Thực tập chữa cháy tại nhà ít nhất hai lần một năm.

Một điều quan trọng không kém là bạn phải có kế hoạch riêng khi nhà có trẻ em. Trẻ em rất sợ hãi và cần được hướng dẫn rõ ràng cũng như cần giúp đỡ để ra khỏi nhà, chúng có thể không biết cách trốn thoát hoặc phải làm gì trừ khi có người lớn hướng dẫn.

Hình minh họa một người mẹ hướng dẫn con gái cách sử dụng thang thoát hiểm.

Hãy hướng dẫn trẻ nên biết phải làm gì khi nghe thấy chuông báo cháy khi không có người lớn ở xung quanh. Cụ thể, hãy cúi thấp và bò trên mặt đất để thoát ra ngoài, chỉ cho trẻ cách dùng mu bàn tay để kiểm tra độ nóng của cửa trước khi mở và sử dụng lối thoát khác.

Nếu con bạn cần sử dụng thang thoát hiểm, hãy chỉ cho chúng nơi bạn cất nó và thực hành cách sử dụng, đồng thời không bao giờ quay lại bên trong tòa nhà đang cháy.

Các ứng dụng hỗ trợ khi cháy nhà

1. Ứng Dụng Safety for Kids 1

Safety for Kids 1 là một ứng dụng giáo dục hướng tới trẻ em từ 6 đến 8 tuổi. Ứng dụng này không chỉ cung cấp các bài học về an toàn khi xảy ra cháy nhà mà còn có các bài kiểm tra và hoạt động tương tác để trẻ em có thể học cách thoát hiểm một cách an toàn. Các tính năng của ứng dụng bao gồm:

- Bài học tương tác: Trẻ em được học các biện pháp an toàn qua các bài học có hình ảnh và âm thanh sinh động.

- Bài kiểm tra: Sau mỗi bài học, trẻ em có thể làm bài kiểm tra để củng cố kiến thức.

- Hoạt động thực hành: Ứng dụng cung cấp các hoạt động thực hành để trẻ em biết cách thoát hiểm khi có cháy.

Ứng dụng cung cấp các bài học, bài thực hành khi xảy ra cháy nổ. Ảnh minh họa

2. Ứng dụng Help 114

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Help 114 trên Google Play hoặc App Store. Khi hoàn tất, người dùng cần phải cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vị trí và xác thực tài khoản bằng số điện thoại tương ứng.

Khi gặp sự cố cháy nổ, bạn hãy nhấn nút 114 để gửi tin nhắn và vị trí hiện tại đến đơn vị phòng cháy chữa cháy. Nếu muốn quay trực tiếp về đám cháy, người dùng chỉ cần nhấn nút Video Call hoặc Chụp ảnh. Những dữ liệu này sẽ được bảo mật hoàn toàn và chỉ có 114 mới được quyền xem và sử dụng cho mục đích chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Giao diện chính của ứng dụng Help 114. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, ứng dụng Help 114 còn cho phép bạn báo cáo các sự cố khác như vi phạm toàn giao thông, vi phạm pháp luật, cướp hay tai nạn giao thông thông qua mục Report.

Trong một thế giới ngày càng phát triển, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của người lớn mà còn cần được giáo dục cho trẻ em. Các ứng dụng như Safety for Kids 1, Help 114… đã và đang đóng góp một phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nhà. Việc sử dụng các ứng dụng này sẽ giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống khẩn cấp và bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Ứng dụng giúp giảm thiệt hại do cháy nổ (PLO)- Ứng dụng Help 114 cho phép bạn báo cáo nhanh các sự cố cháy nổ, cướp giật… giúp giảm thiểu thiệt hại trong thời gian ngắn nhất.

Tiểu Minh