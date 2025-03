Người dân mừng vì đổi giấy phép lái xe tại Công an phường chỉ mất hơn 5 phút 17/03/2025 18:41

Ngày 17-3, 22 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) mới trên địa bàn TP.HCM chính thức hoạt động, phục vụ người dân.

Chỉ mất 5-15 phút

Theo ghi nhận của PV, chiều ngày 17-3 tại Công an phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM, người dân tập trung về điểm cấp đổi GPLX khá đông.

Hôm nay (ngày 17-3), người dân ở TP.HCM sẽ được làm thủ tục tại Công an phường, xã, thị trấn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại đây, người dân được cán bộ Công an phường hướng dẫn cách thức chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ để làm hồ sơ. Thủ tục nhanh gọn khiến cho đông đảo người dân đều vui mừng, thoải mái.

Người dân được cán bộ tại phường chụp hình làm thủ tục đổi GPLX. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian kiểm tra hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục chỉ khoảng hơn 5 phút.

Người dân được hướng dẫn thủ tục cấp đổi GPLX tại phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Mai Văn Giang (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cho biết khi nghe thông tin tại Công an phường Bình Thọ, TP Thủ Đức có làm thủ tục cấp GPLX anh đã tranh thủ đến để làm sớm. Trước đây, anh Giang phải lên quận 3 để làm thủ tục cấp, đổi GPLX thì bây giờ chỉ cần đến Công an phường là đã làm được.

Các khâu làm thủ tục cấp đổi GPLX chỉ mất khoảng 15 phút. Ảnh: PHẠM HẢI

“Việc cấp, đổi GPLX thực hiện điểm các Công an phường là rất tốt và tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí cho người dân. Từ lúc tôi đến để điền đơn đến lúc đăng kí xong thì mất khoảng 15 phút. Khi thanh toán tôi được hướng dẫn thanh toán online nên cũng rất đơn giản và nhanh gọn. Tôi cảm ơn phường Bình Thọ và lực lượng công an đã hỗ trợ rất nhiệt tình cho người dân” - anh Giang vui vẻ nói.

Người dân chờ làm thủ tục tại phường Tân Thành, quận Tân Phú. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cùng ngày tại Công an phường Tân Thành, quận Tân Phú cũng ghi nhận khá đông người dân đến làm thủ tục cấp đổi GPLX. Tại đây, người dân cũng hoàn thiện hồ sơ khá nhanh chóng, thuận tiện dưới sự hướng dẫn của các cán bộ công an và thời gian cũng chỉ khoảng 5 phút là xong.

Cũng như các nơi khác, thủ tục đổi GPLX tại phường Tân Thành rất nhanh gọn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chị Lâm Thị Minh Hiếu (ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) đi đổi bằng lái xe hạng C1. Biết tin có thể đến phường cấp đổi GPLX, quá thuận tiện nên chị đã đi làm ngay dù đầu tháng 4 giấy phép của chị mới hết hạn. Đến đây chị được các cán bộ hướng dẫn thủ tục cụ thể, nhanh chóng, chờ đến lượt là điền thông tin.

Người dân được các cán bộ hướng dẫn các thủ tục tận tình. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Trước đây tôi đi đổi GPLX mất thời gian khá lâu và lượng người đi đổi đông quá nên cũng vất vả để nộp được hồ sơ. Còn bây giờ thì thực hiện rất nhanh chóng, thuận lợi cho người dân. Đi lại cũng gần hơn nhiều, thời gian chờ đợi ngắn hơn, tôi thấy rất thoải mái”- chị Hiếu chia sẻ.

Việc nhận hồ sơ đổi GPLX không giới hạn địa giới hành chính. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tương tự, anh Võ Quang Khánh (32 tuổi, ngụ quận Bình Chánh), bị hư hỏng GPLX hạng A1. Được sự hướng dẫn tận tình, anh làm thủ tục đổi GPLX nhanh gọn trong vòng 15 phút.

“Tôi tới nộp CCCD và GPLX cũ để cán bộ ở đây kiểm tra trên hệ thống có vi phạm gì không. Sau đó điền thông tin vào tờ khai, nộp hồ sơ, chụp ảnh chỉ khoảng 10-15 phút. Ở đây lại gần chỗ làm nên tôi tranh thủ đến luôn thay vì phải di chuyển xa như trước sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, bây giờ thì thuận tiện quá”- anh Khánh cho hay.

Cấp đổi GPLX không giới hạn địa giới hành chính

Trao đổi với PLO, Trung tá Lê Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Công an Phường Tân Thành, quận Tân Phú hướng dẫn khi người dân đến cấp đổi GPLX cần chuẩn bị phiếu đề nghị cấp đổi GPLX, bản sao CCCD và GPLX cũ. Riêng đổi với GPLX các hạng ô tô thì phải có thêm giấy khám sức khỏe tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trung tá Lê Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Công an Phường Tân Thành. Ảnh: NGUYỄN TÂN

“Hiện tại, phường Tân Thành bố trí 3 cán bộ và một chuyên viên để thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX phục vụ người dân. Những cán bộ này đã được tập huấn các quy trình, quy định công tác này”- Trung tá Lê Trọng Nghĩa cho biết.

Hiện tại, việc cấp đổi GPLX không giới hạn địa giới hành chính, người dân ở các quận khác cũng có thể đến nộp hồ sơ và sẽ được hướng dẫn, phục vụ đầy đủ. Với người dân đã có đủ giấy tờ, hồ sơ thì mất khoảng 5 phút là xong.

“Đối với người già, người lớn tuổi khi đến cấp đổi GPLX sẽ được ưu tiên khi làm các thủ tục. Tất cả đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện nhất cho người dân”- Trung tá Nghĩa chia sẻ thêm.

Đại diện Công an phường Bình Thọ, Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Phó Trưởng Công an phường Bình Thọ cho biết trước khi thực hiện nhiệm vụ này, Công an phường đã được Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tập huấn cũng như triển khai các văn bản của Bộ Công An.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Trưởng Công an phường Bình Thọ chia sẻ về công tác cấp đổi GPLX trong ngày đầu thực hiện. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, Công an phường cũng được cung cấp trang thiết bị và trang bị các kĩ năng thao tác trên phần mềm cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân.

Đây là ngày đầu tiên Công an phường triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp, đổi GPLX cho người dân, chúng tôi luôn sẵn sàng, đảm bảo kịp thời những yêu cầu, mong muốn của người dân khi đến cấp, đổi GPLX tại trụ sở. Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Trưởng Công an phường Bình Thọ

Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm, để đảm bảo nhanh và chính xác khi đến cấp, đổi GPLX tại Công an phường Bình Thọ, người dân có thể cấp, đổi GPLX qua hai hình thức.

Thứ nhất là cấp, đổi GPLX bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, chi phí chỉ 115.000 đồng/hồ sơ; thứ hai là người dân có thể đến trực tiếp 22 điểm tiếp nhận cấp, đổi GPLX thuộc công an xã, phường, thị trấn hoặc 3 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX của Phòng CSGT, chi phí là 135.000 đồng/hồ sơ.

Người dân vui mừng vì việc cấp đổi GPLX rất nhanh chóng. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Người dân nên thực hiện việc cấp, đổi GPLX bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thì sẽ càng tiết giảm được thời gian đi lại và chi phí”- Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt khuyến cáo.