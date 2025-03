2 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc trục ngang ĐBSCL chậm tiến độ 18/03/2025 16:34

Ngày 18-3, Bộ Xây dựng có báo cáo về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (cao tốc trục ngang ĐBSCL).

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài hơn 188km, quy mô thiết kế bốn làn xe; tổng mức đầu tư hơn 44.690 tỉ đồng.

Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hiện đạt 35% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về sản lượng thi công. Ảnh: CHÂU ANH

Dự án được chia thành bốn dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, dài 57km; dự án thành phần 2 do UBND TP Cần Thơ làm cơ quan chủ quản, dài 37,4km; dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản, dài 36,7 km và dự án thành phần 4 do UBND tỉnh Sóc Trăng làm cơ quan chủ quản, dài khoảng 58,4 km.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 99% khối lượng. Hiện còn một vị trí trạm dừng nghỉ tại TP Cần Thơ, hai hộ dân tại tỉnh Sóc Trăng chưa bàn giao mặt bằng và 15 vị trí cột điện cao thế đang tổ chức di dời.

Về tiến độ thi công, tính đến ngày 15-3, sản lượng thực hiện của dự án thành phần 1 đạt 46% giá trị hợp đồng, dự án thành phần 3 đạt 35% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về sản lượng. Trong khi đó, dự án thành phần 2 chỉ đạt 25% giá trị hợp đồng, chậm 15% so kế hoạch, còn dự án thành phần 4 đạt 25% giá trị hợp đồng, chậm 8% so kế hoạch.

Về nhu cầu cát đắp nền đường, dự án thành phần 1 cần khoảng 9,3 triệu m3 cát. Đến nay đã đủ điều kiện khai thác 6,3 triệu m3 tại các mỏ trong tỉnh An Giang và đưa về công trường khoảng 3,4 triệu m3. Hiện tỉnh An Giang đang thực hiện thủ tục cấp phép khai thác 3 triệu m3 cát còn lại, tiến độ hoàn thành trong tháng 3.

Dự án thành phần 2 cần khoảng 7 triệu m3 cát đắp nền đường. Đến nay đã đủ điều kiện khai thác 5,5 triệu m3 từ các mỏ ở tỉnh An Giang, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục thực hiện thủ tục cấp phép khai thác.

Nhu cầu cát đắp nền đường của dự án thành phần 3 khoảng 6 triệu m3. Đến nay đã đủ điều kiện khai thác 4,2 triệu m3 từ các mỏ ở tỉnh An Giang, tỉnh Bến Tre; đã đưa về công trường 1 triệu m3 từ các mỏ ở tỉnh An Giang.

Dự kiến, tỉnh Bến Tre sẽ hỗ trợ bổ sung thêm 0,8 triệu m3, tỉnh An Giang sẽ hỗ trợ bổ sung thêm 0,4 triệu m3. Phần còn thiếu khoảng 0,6 triệu m3, tỉnh Hậu Giang dự kiến mua cát thương mại.

Tổng cầu cát đắp nền đường của dự án thành phần 3 khoảng 6 triệu m3. Ảnh: CHÂU ANH

Tổng nhu cầu cát của dự án thành phần 4 là 6,6 triệu m3. Đến nay, đã đủ điều kiện khai thác 6,6 triệu m3 từ các mỏ cát sông trong tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, do công suất khai thác không đảm bảo nên dự kiến đến tháng 6 chỉ khai thác được khoảng 3,3 triệu m3.

Đối với 3,3 triệu m3 cát còn thiếu, tỉnh Sóc Trăng dự kiến sử dụng cát biển. Nhà thầu thi công đã nộp hồ sơ thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao khu vực biển để khai thác 2 triệu m3. Đối với 1,3 triệu m3 còn lại, tỉnh Sóc Trăng chưa triển khai thủ tục cấp phép khai thác.