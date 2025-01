Tuổi trẻ Bộ Công an mang Tết ấm áp về với buôn làng 04/01/2025 14:08

(PLO)- Ban thanh niên Công an Nhân dân, Bộ Công an, cùng các đơn vị đã tặng quà và nhà ở, khám chữa bệnh cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Ea Tiêu, xã Ea K'tur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 4-1, tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Ban thanh niên Công an Nhân dân (Bộ Công an), Công an tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình về với buôn làng.

Đội ngũ y bác sĩ khám bệnh cho người dân.

Chương trình với nhiều hoạt động có ý nghĩa, như khám chữa bệnh, trao quà, tặng nhà cho hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín, gia đình chính sách; tặng máy tính cho học sinh ở địa bàn xã Ea Tiêu và Ea K'tur, huyện Cư Kuin.

Ban tổ chức tặng người dân ở huyện Cư Kuin nguồn lực an sinh xã hội trị giá 535 triệu đồng

Thời tiết ở địa bàn Đắk Lắk khá se lạnh. Hòa trong dòng người đến nhận quà, bà N’Nú Byă (56 tuổi, ngụ buôn Kram, xã Ea Tiêu) tâm sự, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, 12 nhân khẩu cùng sống chung trong một căn nhà.

“Năm nào, chúng tôi cũng được địa phương gọi đi nhận quà Tết. Năm nay cũng vậy, gia đình nhận được phần quà rất có ý nghĩa, thiết thực là gạo, mì tôm…” – bà N’Nú Byă cho hay.

Ban tổ chức tặng các nhu yếu phẩm cho người dân ở địa bàn xã Ea Tiêu,

Hòa trong dòng người đông đúc, ông Y Glôn Byă (71 tuổi) cho biết cán bộ Công an xã Ea Tiêu đã thông báo đến từng hộ dân về sự kiện ngày hôm nay.

“Tôi bị chứng bệnh đau lưng kéo dài hàng chục năm, chưa có điều kiện đi chữa bệnh, vì gia đình khó khăn và tuổi cao, sức yếu. Tôi hy vọng, sau khi được đội ngũ y bác sĩ công an khám, sẽ chữa dứt điểm được bệnh” – ông Y Glôn Byă cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, tặng quà cho người dân.

Thiếu tướng Vũ Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị đã cử các y bác sĩ có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, cùng các trang thiết bị y tế, thuốc để thăm khám cho người dân.

“Thông qua những chương trình thiết thực này, chúng tôi mong muốn người dân sẽ thấu hiểu hơn về nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân, ngoài chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an toàn xã hội ra thì lực lượng Công an còn tham gia chăm sóc sức khỏe cho bà con” - Thiếu tướng Vũ Hải Nam cho hay.

Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an, trao những phần quà ý nghĩa cho người dân.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân, cho biết ngoài công tác khám chữa bệnh, Ban tổ chức còn hỗ trợ kinh phí, tặng bốn căn nhà 19/8 (trong đó hỗ trợ kinh phí xây hai căn, hai căn còn lại đã xây dựng xong); khánh thành và bàn giao một công trình Phòng máy tính cho em.

Cạnh đó, tặng 100 suất học bổng tiếng Anh và 20 xe đạp cho các em học sinh; tặng 4,5 tấn gạo, 300 suất quà cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn… Tổng nguồn lực các hoạt động trị giá 535 triệu đồng.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền, đồng bào các dân tộc, lực lượng công an cơ sở và các em học sinh trên địa bàn huyện Cư Kuin. Góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương ngày càng tốt đẹp hơn” - Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn xã Ea Tiêu, xã Ea K'tur.