YouTube Premium tiếp tục tăng giá tại 7 quốc gia này

Lạm phát đang đẩy giá các dịch vụ phát trực tuyến lên ngang hàng với truyền hình cáp, khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Đơn cử như Netflix đã tăng giá thêm 2 USD đối với gói cá nhân, từ 9,99 USD lên 11,99 USD (khoảng 292.000 đồng), và YouTube dường như cũng đã nhận thấy cơ hội để nhảy vào.

YouTube Premium là gói đăng ký để loại bỏ quảng cáo, hỗ trợ phát video trong nền và tải xuống video để xem lại khi không có mạng. Ngoài ra, người dùng còn có thể trải nghiệm video 1080p có độ phân giải cao hơn cũng như trải nghiệm trước các tính năng mới…

Sử dụng YouTube Premium để xem video không có quảng cáo. Ảnh: TIỂU MINH

YouTube Premium tiếp tục tăng giá

Trước đó vào tháng 7-2023, Google đã tăng giá YouTube Premium tại Hoa Kỳ. Cụ thể, giá của gói cá nhân tăng từ 11,99 USD mỗi tháng lên 13,99 USD/tháng (khoảng 341.000 đồng). Gói gia đình và gói dành cho sinh viên vẫn giữ nguyên mức giá, tức là 22,99 USD/tháng và 7,99 USD/tháng.

Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây của 9to5Google, dường như Google lại vừa tiếp tục tăng giá YouTube Premium tại 7 quốc gia ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ. Cụ thể, việc tăng giá YouTube Premium sẽ áp dụng cho người dùng tại Argentina, Úc, Áo, Chile, Đức, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 1-11.

Người dùng tại các quốc gia này sẽ thấy mức giá mới của gói đăng ký YouTube Premium cá nhân, gia đình và sinh viên từ chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Tất nhiên, YouTube không phải là dịch vụ phát video trực tuyến duy nhất tăng giá gần đây. Thậm chí, Apple vừa tăng giá Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Arcade và Apple One chỉ trong tháng trước. Có vẻ như hầu hết các dịch vụ đang cố gắng hướng người dùng đến các gói đăng ký trả phí để không phải xem quảng cáo.

YouTube mạnh tay với các trình chặn quảng cáo

Trước đó không lâu, YouTube đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn người dùng sử dụng các trình chặn quảng cáo. Nói cách khác, bạn sẽ không thể xem video trên trình duyệt nếu đang sử dụng trình chặn quảng cáo, trừ khi tắt tính năng này hoặc đăng ký YouTube Premium.

YouTube sẽ không hoạt động nếu bạn không tắt trình chặn quảng cáo hoặc đăng ký YouTube Premium. Ảnh: TIỂU MINH

Việc chặn các trình chặn quảng cáo cũng giúp tăng số lượng người dùng đăng ký gói YouTube Premium. Thống kê cho thấy, YouTube Premium hiện có hơn 80 triệu người đăng ký tính đến năm 2022, tất nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số người dùng của YouTube. Tính đến năm 2022, YouTube có hơn 2,7 tỉ người dùng hoạt động trên toàn thế giới.

Tại thị trường Việt Nam, YouTube Premium cũng có 3 gói bao gồm cá nhân (79.000 đồng/tháng), gia đình (149.000 đồng/tháng, tối đa 5 thành viên) và gói sinh viên (49.000 đồng/tháng). Người dùng có thể đăng ký YouTube Premium trực tiếp tại địa chỉ https://www.youtube.com/premium.

Giá YouTube Premium tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Tiểu Minh