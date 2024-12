Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba 25/12/2024 21:06

Chiều 25-12, thừa ủy quyền của lãnh đạo các cấp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba mà Chủ tịch nước tặng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao.

Tiền thân của Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao (E30) là Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu (E99), thuộc Cục Cảnh sát Bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát, được thành lập ngày 28-12-1999.

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao là lực lượng có nhiệm vụ canh gác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự tại các mục tiêu quan trọng, các đại sứ quán và bảo vệ các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc tại trụ sở mục tiêu bảo vệ. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Cán bộ, chiến sĩ E30 luôn tập trung cao độ để quan sát, bảo vệ mục tiêu, bảo đảm tư thế, lễ tiết, tác phong trong khi làm nhiệm vụ. Đây là lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu 24/24h, làm nhiệm vụ theo ca, thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi, tiếng ồn, trong điều kiện thời tiết các mùa khác nhau. Ảnh: BTL CSCĐ.

Các mục tiêu do E30 bảo vệ phân tán trên địa bàn Hà Nội, nhiều mục tiêu ở các tuyến phố lớn, lưu lượng người tham gia giao thông đông, giờ cao điểm hay xảy ra ùn tắc; có một số mục tiêu ở sát các khu tập thể, hộ dân cư, trong các tòa nhà phức hợp cao tầng, có nhiều cơ quan cùng làm việc nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

25 năm qua, E30 đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 1.000 mục tiêu; xây dựng hàng chục nghìn phương án bảo vệ các loại; tổ chức thực tập gần 20.000 phương án với hơn 300.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; bảo vệ an toàn gần 70.000 hội nghị mít tinh, gần 16.000 lượt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và 4.201 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại các mục tiêu bảo vệ.

Dù thời tiết nắng mưa bão gió diễn ra khốc liệt, cán bộ chiến sỹ E30 vẫn giữ nguyên quân kỷ, tác phong người cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Ảnh: Phiên gác. BTL CSCĐ.

Điển hình là tổ chức bảo vệ các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, nghi thức Quốc tang cấp Nhà nước; các đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại Việt Nam; Hội nghị cấp cao ASEAN, ASEM, APEC, ADB, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội,...

Cán bộ, chiến sĩ E30 ra quân dọn dẹp cây cối bị gãy đổ do bão số 3 gây ra tại mục tiêu bảo vệ. Ảnh: BTL CSCĐ

Không quá khốc liệt như đánh án hình sự, không quá nguy hiểm khi phải trực tiếp đối mặt với tội phạm manh động, nhưng công việc thầm lặng của E30 đang từng ngày từng giờ, làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến an toàn và thủ đô Hà Nội luôn là thành phố vì Hòa Bình.

Khác với mục tiêu nội địa, mục tiêu bảo vệ của E30 là cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Khi làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ E30 là hình ảnh người đầu tiên đại diện của lực lượng công an với bạn bè quốc tế. Do đó, E30 không chỉ là hình ảnh của lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu mà còn là hình ảnh của lực lượng công an nói chung.

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động kiểm tra công tác ứng trực tại E30 trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Việt Nam, tháng 6-2024. Ảnh: BTL CSCĐ.

Cùng với nhiệm vụ vũ trang canh gác, tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn mục tiêu, Trung đoàn còn tăng cường hàng nghìn lượt CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các đơn vị có mục tiêu bảo vệ giải quyết các vụ việc đột xuất, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba mà Chủ tịch nước tặng E30. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Với truyền thống vẻ vang và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ, cán bộ, chiến sĩ E30 luôn phấn đấu, xây dựng lực lượng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu đảm nhiệm. Qua đó, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, hiếu khách.