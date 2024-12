Bộ đội Biên phòng Long An được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba 23/12/2024 12:06

Sáng 23-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba và Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2024.

Đến dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu – Phó Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng); Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – Hoàng Đình Cán; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Nguyễn Thị Thu Trinh... Đại tá Đàm Quang Ngoạt – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Đàm Quang Ngoạt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Theo đại tá Đàm Quang Ngoạt, năm 2025, dự báo tình hình khu vực nội – ngoại biên tiếp tục ổn định, nhưng vẫn tiềm ần các nguy cơ gây mất an ninh chính trị, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá.

Do đó, Bộ đội Biên phòng Long An tiếp tục chủ động nắm chắc, toàn diện tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo sát đúng để tham mưu, chỉ đạo, xử lý, giải quyết các tình huống, vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Tập trung tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Bộ đội Biên phòng Long An phá nhiều chuyên án ma túy trong năm 2024. Ảnh: HD

Trong năm 2024, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh chủ trì và phối hợp đấu tranh thành công 10 chuyên án, 12 kế hoạch nghiệp vụ; phát hiện, bắt giữ 53 vụ/66 đối tượng; tang vật, phương tiện thu giữ gồm: 32 bánh heroin, 104,1512 kg ma tuý, 47.680 bao thuốc lá, 4,5 tấn pháo, 29 con trâu, 2 lượng vàng, 3,5 tấn đường cát, 03 khẩu súng, 21 viên đạn, 52 triệu đồng, 23 xe ô tô, 11 xe máy, 1 xuồng composite, trị giá tang vật bắt giữ ước tính khoảng 35 tỉ đồng.

Trong năm, BĐBP tỉnh còn phối hợp với các lực lượng chức năng 2 tỉnh Svay Riêng, Pray Veng (Vương quốc Campuchia) phát hiện, bắt giữ 39 vụ/161 đối tượng, thu giữ hơn 100 kg ma túy, 8 triệu USD, 7 khẩu súng và 54 viên đạn.

Bộ đội Biên phòng Long An phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Ảnh : BP

Bộ đội Biên phòng Long An Khởi tố vụ án hình sự 8 vụ/9 đối tượng về các tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 1 vụ/1 đối tượng.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bộ đội Biên phòng Long An đạt được trong năm qua.

Đồng thời yêu cầu năm 2025, Bộ đội Biên phòng Long An cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với mọi hoạt động vi phạm chủ quyền an ninh biên giới; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; làm tốt công tác giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Bộ đội Biên phòng Long An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Ảnh: HD

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.