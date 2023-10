Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

(PLO)- Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ngày 31-10, Công an TP.HCM tổ chức Lễ trao Huân chương Chiến công hạng Ba do Chủ tịch nước tặng đối với Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, sáng 31-10. Ảnh: NT

Đại tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.HCM, đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Chiến công hạng Ba đối với Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của ông trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng chống dịch Covid-19.

Thừa uỷ quyền, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Tập thể Ban Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn. Ảnh: NT

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ông cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy TP.HCM, Công an TP.HCM đối với những nỗ lực, cố gắng, cống hiến của mình trong công tác.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình, làm tốt chức trách nhiệm vụ được phân công để không phụ lòng tin tưởng của các cấp lãnh đạo, đồng đội và người dân TP.HCM đã trao gửi.



Công an TP.HCM nói về các loại tội phạm ma túy mới (PLO)- Theo Công an TP.HCM, ma túy hiện dịch chuyển từ ma túy truyền thống sang tổng hợp, ma túy mới… phương thức thủ đoạn của tội phạm cũng thay đổi so với trước đây.

Nguyễn Tân