Chiều 30-10, Huyện ủy, UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức khen thưởng, động viên CBCS tham gia điều tra, truy xét, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 24-10 vừa qua tại Phòng Giao dịch Nhị Xuân – Ngân hàng Sacombank Chi nhánh huyện Hóc Môn.

Ông Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện uỷ huyện Hóc Môn cho biết, qua báo cáo về phối hợp các cơ quan trong điều tra khám phá nhanh vụ cướp xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Sacombank, có thể thấy thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Cụ thể gồm Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất… đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn để người dân an tâm sinh sống và làm việc.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: CA

Ông Khuyên biểu dương thành tích của các đơn vị đã tham gia truy xét, khám phá nhanh vụ án, đồng thời cũng mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, nhóm hai thanh niên cầm súng giả, súng tự chế xông vào Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Hóc Môn lấy đi số tiền 3,8 tỉ đồng, hôm 24-10.

Các đơn vị tham gia phá án cướp ngân hàng được khen thưởng, chiều 30-10. Ảnh: CA

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Hóc Môn điều tra truy xét.

Các đơn vị nghiệp vụ của CATP đã phối hợp chặt chẽ với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ trong vòng 22 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị tham gia đã phối hợp Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác định được nhóm gây án.

Công an đã bắt Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, trú Bình Dương), khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài; phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; bắt Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Để kịp thời ghi nhận chiến công của các đơn vị, lãnh đạo Huyện ủy - UBND Huyện, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã đến thăm, động viên, biểu dương và khen thưởng các đơn vị tham gia khám phá.

Nguyễn Tân