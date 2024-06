Đêm thứ 3 pháo hoa Đà Nẵng: Say đắm với Đức, tiếc nuối cho Ba Lan 22/06/2024 22:08

Tối 22-6, đêm thi thứ ba Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) diễn ra với màn so tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Ba Lan và Đức.

Với chủ đề “Tình yêu diệu kỳ”, đêm pháo hoa Đà Nẵng giữa Ba Lan và Đức đã thu hút hàng ngàn khán giả từ khắp nơi đổ về. Các cây cầu bên sông Hàn và nhà hàng, khách sạn dọc những tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… có tầm nhìn pháo hoa đã chật kín chỗ.

Không khí trên khán đài lại càng nóng hơn, khi tất cả đều hào hứng đón chờ màn trình diễn của hai đại diện đến từ châu Âu.

Pháo hoa của đội Đức. Ảnh: TẤN VIỆT

Màn trình diễn “Tình yêu thiêng liêng” của đội Đức mở đầu đêm pháo hoa Đà Nẵng thứ ba bằng giai điệu kịch tính của Apocalyptica. Những chùm pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời, tạo nên khung cảnh hoành tráng và ấn tượng.

Tiếp nối bằng bản nhạc "Confide In Me" nhẹ nhàng, những bông pháo hoa màu sắc dịu dàng, dẫn dắt khán giả vào không gian đầy cảm xúc.

Để rồi giai điệu tinh nghịch và năng lượng của "Grace Kelly" và "Oh Yeah" làm bùng nổ những chùm pháo hoa lớn hơn, đủ loại màu sắc, mang đến niềm vui và sự phấn khích cuồng nhiệt.

Dẫn khán giả lên từng cung bậc cảm xúc khi yêu, âm nhạc "You Take My Breath Away" vang lên, khiến người xem phải nín thở trước những màn pháo hoa tinh tế và phức tạp.

Từ sự phấn khích, cuồng nhiệt đến những nỗi đau, màn trình diễn của đội Đức đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu qua các cảm xúc đầy mãnh liệt của tình yêu.

Một số hình ảnh pháo hoa của đội Đức:

Nếu đội Đức đậm chất lãng mạn châu Âu, thì Ba Lan lại mang đến màn trình diễn “ALL IN – Huyền thoại của rồng” với tình cảm mãnh liệt dành riêng cho Đà Nẵng và con người nơi đây.

Đội Ba Lan sử dụng nền nhạc với hàng loạt bản hòa tấu như "Insomnia," "Gangsta's Paradise," "Toxic," và "Smoke on the Water" nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc dâng trào theo từng đợt pháo liên tiếp.



Màn trình diễn của đội Ba Lan có tiết tấu dồn dập, mạnh mẽ hơn đội Đức rất nhiều. Tuy nhiên cơn mưa lớn sau khi Đức kết thúc trình diễn khiến cho phần thi của Ba Lan sau đó ngập trong khói.

Nhiều khán giả đã phải ra về sớm do khói thốc ngược về hướng khán đài. Các phóng viên, nhiếp ảnh gia cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối cho phần thi vốn nhiều hứa hẹn của Ba Lan.

Một số hình ảnh pháo hoa của đội Ba Lan: