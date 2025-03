TP.HCM: Lượng khách tăng mạnh, doanh thu du lịch vượt 56.000 tỉ đồng 25/03/2025 18:27

TP.HCM ghi nhận những tín hiệu tích cực của ngành du lịch trong ba tháng đầu năm 2025. Kết quả này có được là từ nỗ lực của Sở Du lịch, UBND TP Thủ Đức, UBND 21 quận, huyện cùng các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm du lịch trên địa bàn.

Doanh thu du lịch tăng mạnh

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch TP.HCM, trong tháng 3-2025, TP ước đón 590.800 lượt khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 (480.900 lượt). Tính chung ba tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,64 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024 (1,38 triệu lượt), đạt 19% so với kế hoạch năm 2025.

Đối với khách nội địa, tháng 3-2025, TP.HCM đón gần 3 triệu lượt khách, tăng 3% so với tháng 3-2024. Tổng lượng khách nội địa trong quý I-2025 đạt khoảng 8,6 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 19% so với kế hoạch năm.

Lượng du khách đến TP.HCM tăng trong những tháng đầu năm 2025 giúp doanh thu du lịch khởi sắc. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Tổng doanh thu du lịch trong tháng 3 đạt hơn 19.200 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước (gần 16.000 tỉ đồng). Lũy kế ba tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch đạt 56.600 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024 (hơn 44.700 tỉ đồng), hoàn thành 22% kế hoạch năm 2025.

TP.HCM có 32 điểm du lịch đạt chuẩn

Sở Du lịch TP.HCM cũng cho biết sẽ tiếp tục giám sát hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, tiếp nhận và xử lý 15 hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Hiện toàn thành phố có 1.611 doanh nghiệp lữ hành đủ điều kiện hoạt động, trong đó có 1.123 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 392 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 76 đại lý lữ hành và 20 văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



Trong quý I-2025, lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Bên cạnh đó, trong quý I-2025, Sở Du lịch đã cấp đổi 342 thẻ hướng dẫn viên du lịch. Tổng số hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hiện tại là 8.959 người gồm 5.597 hướng dẫn viên quốc tế, 3.286 hướng dẫn viên nội địa và 76 hướng dẫn viên tại điểm đến.

Về tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, trong quý I, Sở Du lịch đã tiếp nhận ba hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt chuẩn, trong đó hai hồ sơ được xét duyệt đạt tiêu chuẩn. Tổng số điểm du lịch được công nhận trên địa bàn TP.HCM hiện là 32 điểm.

Với những kết quả đạt được trong ba tháng đầu năm, doanh thu du lịch TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.