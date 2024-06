Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng chưa khai mạc, vé đêm chung kết đã bán sạch trơn 06/06/2024 16:28

Ngày 6-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trực tiếp kiểm tra bãi bắn, sân khấu và khán đài Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 (DIFF 2024). Ngay sau đó, ông Chinh chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo công tác tổ chức trước đêm khai mạc (8-6).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra công tác chuẩn bị cho DIFF 2024. Ảnh: TẤN VIỆT

“Cháy” vé đêm chung kết

Theo báo cáo, các đơn vị đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng khán đài quy mô 10.174 chỗ, gấp đôi so với năm 2023. Công tác lắp đặt hệ thống cầu phao tại vị trí mặt nước trước khán đài trên sông Hàn làm lối thoát hiểm cũng đã hoàn thành.

Tại bãi bắn, tập kết pháo, lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Hiện, vé đêm chung kết đã bán hết, đêm khai mạc bán được 70%, các đêm còn lại khoảng 40%.

Số lượng khách đặt phòng vào các ngày diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 trên toàn hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại TP đạt trung bình khoảng 45%. Riêng các khách sạn 3-5 sao khu vực ven biển đạt khoảng 60-65%, khu vực ven sông Hàn khoảng 70-75%.

Công suất buồng phòng đêm khai mạc ước đạt tương đương so với năm 2023 (khoảng 67%, các khu vực ven biển, ven sông hơn 80%). Một số khách sạn quy mô 3 sao hoặc tương đương đã được đặt kín chỗ trong ngày khai mạc. Công suất này sẽ còn tăng cao hơn trong những ngày tới.

Ông Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, sự chủ động, nỗ lực chuẩn bị của các sở ngành, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị cho DIFF 2024.

“Đến thời điểm này, các nội dung chính cơ bản đã được hoàn thiện. Trong quá trình triển khai, các đơn vị chủ động rà soát và thông tin cho lãnh đạo TP khi cần”, ông Chinh nói.

Ông Chinh tặng quà cho đơn vị lắp đặt khán đài, sân khấu pháo hoa. Ảnh: TẤN VIỆT

Tăng cường truyền thông cho DIFF 2024

Kết luận cuộc họp, ông Chinh giao Văn phòng UBND TP rà soát đội ngũ lái xe, bố trí đủ xe phục vụ cho lễ hội.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng được đề nghị triển khai phương án kiểm soát thiết bị bay không người lái tại các khu vực liên quan.

Công an TP Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến, chốt, khu vực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cả trong khán đài và các vòng ngoài.

Ông Chinh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khi tham gia Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 nghiêm túc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, đồng hành cùng chính quyền TP bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu lắp đặt màn hình led để truyền hình trực tiếp sự kiện đến đông đảo người dân, treo cờ các quốc gia có đội tham dự ở các nút giao thông có sẵn cột cờ. Tại các bảng quảng cáo cũng cho chiếu, phát thông tin các đội tham dự DIFF 2024.

Sở Du lịch Đà Nẵng được giao tham mưu để TP có văn bản đề nghị sân bay hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá tại sân bay.

Ông Chinh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo cho công tác đón tiếp, xe dẫn đường. Đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, rà soát lại công tác vệ sinh cả dưới nước và hai bên bờ sông.