Cách phản ánh khi hàng xóm hát karaoke ồn ào

Khi hát karaoke trở thành nỗi ám ảnh

Karaoke là một hình thức giải trí phổ biến, nhưng nếu không được kiểm soát, nó có thể trở thành nỗi ám ảnh cho những người xung quanh. Trong thời gian gần đây, đã có không ít vụ án mạng liên quan đến việc hát karaoke ồn ào. Vậy khi gặp phải tình huống này, chúng ta nên gọi số điện thoại nào để phản ánh?

Nhiều người hát karaoke ồn ào bất kể giờ giấc, ảnh hưởng không nhỏ đến hàng xóm. Ảnh: AI

Hàng xóm hát karaoke ồn ào, phản ánh bằng cách nào?

Công an phường, xã là cơ quan gần nhất có thể can thiệp và xử lý ngay tình huống gây mất trật tự. Bạn có thể tìm số điện thoại của công an phường, xã trên nhóm Zalo của địa phương hoặc hỏi trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân phường, xã. Khi liên hệ, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, thời gian và tình hình cụ thể để cơ quan chức năng có thể nhanh chóng can thiệp và giải quyết vấn đề.

Ở một số địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao có đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tiếng ồn và các vấn đề liên quan đến văn hóa. Đây là cơ quan quản lý trực tiếp các hoạt động văn hóa, bao gồm cả việc sử dụng âm thanh công cộng. Việc phản ánh qua đường dây nóng của Sở Văn hóa và Thể thao có thể giúp đảm bảo các quy định về tiếng ồn được tuân thủ đúng cách và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, một số thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội có các đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các vấn đề trật tự đô thị, tiếng ồn, và môi trường sống. Các số điện thoại này thường được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web chính thức của chính quyền địa phương.

Gửi phản ánh hát karaoke ồn ào thông qua ứng dụng Tổng đài 1022. Ảnh: MINH HOÀNG

Ví dụ như tại TP.HCM, khi bị hàng xóm hát karaoke ‘tra tấn’ cả ngày lẫn đêm, bạn có thể cài đặt ứng dụng Tổng đài 1022 trên Google Play hoặc App Store. Khi cài đặt hoàn tất, người dùng chỉ cần mở ứng dụng và nhập số điện thoại để đăng ký, việc này cũng giúp bạn có thể xem lại các phản ánh đã gửi trước đó.

Giao diện của ứng dụng khá đơn giản chỉ với vài nút chức năng chính, bao gồm Góp ý/phản ánh, Gọi điện, Tra cứu, Thống kê…

Gửi thông tin chi tiết về vị trí, thời gian, cung cấp hình ảnh hàng xóm hát karaoke ồn ào. Ảnh: MINH HOÀNG

Để báo cáo vấn đề liên quan đến việc hát karaoke ồn ào, bạn chỉ cần chạm vào mục Góp ý/phản ánh, điền đầy đủ các thông tin cần thiết gồm họ tên, điện thoại, nội dung phản ánh và địa chỉ xảy ra cụ thể. Lưu ý, để cơ quan chức năng xử lý dễ dàng hơn, người dùng nên thêm trực tiếp hình ảnh trong phần báo cáo.

Ứng dụng Tổng đài 1022 hỗ trợ tiếp nhận các báo cáo liên quan đến Hạ tầng giao thông (sụt lún mặt đường, hố “tử thần”, ổ gà ổ voi, mất biển báo giao thông…); Cấp và thoát nước (bể ống nước, cống bị nghẹt, hố ga bị mất nắp…); Chiếu sáng (cột đèn bị gãy, rò rỉ điện, đèn không tắt…); Cây xanh (cây sắp gãy, cây bị xe đụng ngã…); Điện lực, viễn thông (đứt cáp viễn thông, lún hầm cống cáp…) và cuối cùng là Giao thông công cộng (phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt và tra cứu thông tin về xe buýt).

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể gửi phản ánh trực tiếp trên website https://1022.tphcm.gov.vn hoặc số điện thoại 1022. Theo ghi nhận, tiếng ồn đô thi là lĩnh vực nhận được phản ánh nhiều nhất ở thời điểm hiện tại, đa số đều liên quan đến việc hát karaoke, mở nhạc quá lớn… gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Đa số các phản ánh đều liên quan đến tiếng ồn đô thị, hát karaoke ồn ào. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, trong mọi trường hợp, khi phản ánh việc hát karaoke ồn ào, bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, cung cấp thông tin chi tiết và chính xác để các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xử lý. Đồng thời, việc phản ánh một cách văn minh, lịch sự sẽ giúp tăng cường hiệu quả và tránh gây thêm căng thẳng, xung đột trong khu dân cư.

