Lãnh đạo TP.HCM thăm và chúc Tết các đơn vị, người dân xã đảo Thạnh An

(PLO)- Đoàn lãnh đạo TP do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, bà con đang sinh sống tại xã đảo Thạnh An , huyện Cần Giờ.

Ngày 25-1, Đoàn lãnh đạo TP gồm ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; ông Trương Vĩnh Tùng, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP; Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP đã có buổi thăm, chúc Tết các đơn vị, người dân tại xã đảo Thạnh An.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP cùng Đoàn lãnh đạo tham quan một số công trình xây dựng tại xã đảo Thạnh An. Ảnh: HỒNG THẮM

Công tác chăm lo các đơn vị, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách có công, các hộ nghèo, cận nghèo, chủ ghe đánh bắt xa bờ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 luôn được các ban ngành TP và cả hệ thống chính trị, huyện xã đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chúc Tết, trao quà cho các gia đình Chính sách, khó khăn tại xã đảo Thạnh An. Ảnh: HỒNG THẮM

Nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm, động viên các chiến sĩ, cán bộ và nhân dân ra sức thi đua trong lao động, học tập, chiến đấu. Đoàn lãnh đạo TP đã có những phần quà chúc Tết thiết thực gửi đến các đơn vị, bà con xã đảo Thạnh An trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Nguyễn Hồ Hải trao quà và tiền cho bà con khó khăn tại xã đảo Thạnh An trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo đó, Đoàn lãnh đạo TP đã trao tặng UBND xã Thạnh An, Đồn Biên phòng Thạnh An, Chi bộ ấp Thạnh Hòa mỗi đơn vị số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn lãnh đạo TP còn trao tặng số tiền 5 triệu đồng với các đồng chí đang chấp hành nhiệm vụ tại các đơn vị xã và 100 phần quà Tết cho các gia đình Chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP, cho biết xã Thạnh An huyện Cần Giờ là một phần của TP, tuy nhiên người dân xã đảo vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn so với khu vực đất liền. TP luôn mong muốn chia sẻ những khó khăn, đồng thời đồng hành với Đảng bộ, Chính quyền nhân dân xã trong công tác chăm lo Tết các đơn vị, bà con tại xã.

Đoàn lãnh đạo TP dâng hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên xã đảo. Ảnh: HỒNG THẮM

"Xã đảo Thạnh An ngày càng đổi mới với nhiều công trình xây dựng được hoàn thành. Trong thời gian sắp tới, rất mong Đảng ủy, UBND, Ủy Ban MTTQ huyện Cần Giờ nói riêng, xã đảo Thạnh An nói chung sẽ quan tâm, chăm lo hơn nữa tới đời sống người dân, đưa kinh tế xã Thạnh An ngày càng phát triển" - ông Hải chia sẻ.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP cùng Đoàn lãnh đạo thăm và chúc Tết các đơn vị, bà con tại xã đảo. Ảnh: HỒNG THẮM

Ông Huỳnh Văn Ton, một trong số các hộ dân nhận quà từ Đoàn lãnh đạo TP xúc động cho biết những phần mang ý nghĩa to lớn về vật chất, tinh thần sẽ là nguồn động lực để bà con xã đảo vượt qua khó khăn và có một cái Tết đầm ấm bên gia đình.