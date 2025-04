Đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non 23/04/2025 20:16

Uỷ ban quốc gia về trẻ em vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, Uỷ ban quốc gia về trẻ em cho biết trong thời gian qua, xảy ra liên tiếp các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đơn cử như vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; nhóm lớp mầm non Thu Sương, khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; trường mầm non may Đáp Cầu thuộc Công ty CP may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh...

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ trẻ mầm non bị xâm hại. Ảnh: Cắt từ clip

Để bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Ủy ban quốc gia về trẻ em đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non (đặc biệt là các cơ sở độc lập); xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở vi phạm quy định, quy chế tổ chức và hoạt động về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Bộ GD&ĐT tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục, gia đình và trẻ em.