Chiến sĩ biên phòng mang xuân về xã đảo Cần Giờ 04/01/2025 19:12

Ngày 4-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, UBND huyện Cần Giờ và các đơn vị: Hội Chữ Thập đỏ TP, Hội Liên hiệp Thanh niên TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP cùng các mạnh thường quân phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2025 cho người dân xã đảo Cần Giờ.

Chương trình nhằm chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển Cần Giờ, nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM chia sẻ: "Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025 tại xã đảo Thạnh An".

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát biểu tại chương trình.

Chương trình bao gồm các hoạt động trao tặng kinh phí xóa năm nhà tạm, nhà dột nát (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại ấp Thiềng Liềng; tặng 527 phần quà cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cạnh đó, đơn vị còn tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, tổng kinh phí tổ chức hơn 700 triệu đồng.

Hoạt động chăm lo tết cho nhân dân khu vực biên giới biển Cần Giờ.

"Thông qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, tiếp tục cùng với các lực lượng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái vì một Cần Giờ xanh và phát triển bền vững" - Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nói.

Dưới đây là những hình ảnh trong chuỗi chương trình:

Các cán bộ chiến sĩ gói 100 đòn bánh tét để dành tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu úy Phan Thiên Vũ hào hứng khi lần đầu tham gia gói bánh tét

Thượng tá Hồ Thị Châu Như, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng TP.HCM, cho biết đây là chương trình nhằm gắn kết tình quân dân dịp Tết 2025. Chương trình này được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động thực hiện hàng năm.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại ấp Thiềng Liềng.

Bà Phan Thị Lệ (ấp Thiềng Liềng) chia sẻ: "Đường đi lại rất khó, tôi lại mắc tai biến hơn 12 năm nay, muốn đi khám bệnh phải có người cõng qua đò mới đi khám được. Vì vậy, tôi rất ít khi đi khám, bệnh tật thường chỉ gửi mua thuốc uống. Hôm nay có đoàn đến khám bệnh tại chỗ, tôi và người dân nơi đây rất vui mừng".

Bác sĩ đoàn thiện nguyện khám bệnh cho người dân ấp Thiềng Liềng.

Tặng quà cho người dân khó khăn ấp Thiềng Liềng.

Lắp đặt hệ thống máy lọc nước công suất 300 lít/giờ cho người dân huyện Cần Giờ.

Trao quà cho học sinh khó khăn tại huyện Cần Giờ.

Trao tặng kinh phí xóa năm nhà tạm, nhà dột nát (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng).

Trao thư cho các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.

Tổ chức không gian thư pháp cho người dân.