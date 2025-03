Chiến sự Nga - Ukraine tuần qua: Nóng ran trên các mặt trận 02/03/2025 16:50

Tâm điểm diễn biến chiến sự Nga-Ukraine vừa qua nằm ở cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 1-3 giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 57 cuộc giao tranh, trong đó hầu hết các cuộc tấn công của Nga nhắm vào TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng hôm 28-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau cuộc tranh cãi nảy lửa với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm Anh và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ông Starmer tái khẳng định quyết tâm tìm ra con đường chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine và đảm bảo một nền hòa bình công bằng, lâu dài, đảm bảo chủ quyền và an ninh trong tương lai của Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tuần qua cũng tiếp tục nóng với loạt diễn biến ác liệt khi cuộc chiến sắp bước vào năm thứ 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chấm dứt các chuyến hàng viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc trao đổi căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tờ The Washington Post ngày 28-2 dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) ngày 28-2. Ảnh: AFP

Theo bản cập nhật chiến sự Nga - Ukraine ngày 27-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công trên nhiều hướng. Tổng cộng 118 cuộc giao tranh đã diễn ra trong ngày, đối phương tiến hành 69 cuộc không kích, thả 87 bom lượn, triển khai hơn 1.050 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thực hiện hơn 4.000 vụ pháo kích nhằm vào các vị trí phòng thủ và khu dân cư Ukraine.

Binh sĩ Nga khai hoả pháo về phía Ukraine trên chiến trường. Ảnh: TASS

Ngày 26-2, lực lượng Ukraine phá hủy 1 kho đạn của Nga ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse (vùng Krasnodar, Nga) bằng máy bay không người lái (UAV). Cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết Nga thả ít nhất 6 quả bom FAB-250 xuống TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) khiến 5 người chết và 11 người bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không được phép gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo thỏa thuận hòa bình nếu được ký với Nga, theo Kyiv Independent.

Lính Ukraine khai hỏa vào cứ điểm Nga trong tháng 2-2025. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo bản cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công trên nhiều mặt trận, theo trang Facebook của Bộ này. Tổng cộng 90 cuộc giao tranh đã diễn ra trong ngày, trong đó đối phương dùng tên lửa, không kích và pháo binh tập kích dữ dội các cứ điểm Ukraine.

Một ngôi làng ở TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk) hoang tàn sau nhiều năm chiến sự. Ảnh: UNP

Ngày 24-2, giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đã có một cuộc “đối đầu” tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine khi Mỹ cùng Nga bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, vốn được hầu hết các nước châu Âu ủng hộ về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine, theo tờ The New York Times. Nghị quyết này do Ukraine đề xuất, dài 3 trang, đánh dấu 3 năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine và phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh, đồng thời kêu gọi xây dựng nền "hòa bình toàn diện, lâu dài và công bằng". Nghị quyết được thông qua với 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 65 phiếu trắng.