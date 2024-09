CSGT TP Cần Thơ túc trực đảm bảo trật tự ATGT dịp lễ 2-9 03/09/2024 18:50

(PLO)- Ngoài kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông phải đảm bảo các quy định của pháp luật.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, người lao động được nghỉ bốn ngày (từ ngày 31-8 đến hết ngày 3-9. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ 2-9, đồng thời, góp phần giúp người dân đi lại an toàn; lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã huy động 100% lực lượng.

Đồng thời, lực lượng CSGT chia thành bốn ca xuyên suốt túc trực trong chín ngày (từ ngày 29-8 đến ngày 6-9), tập trung tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến Quốc lộ, cửa ngõ ra vào TP Cần Thơ.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ 2-9, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã huy động 100% lực lượng ứng trực, giúp người dân đi lại an toàn. Ảnh: CHÂU ANH

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, phát hiện xử lý các lỗi vi phạm như: vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tải trọng... Ảnh: CHÂU ANH

Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm như: vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô... Ngoài kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ còn nhắc nhở người dân chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Tối 2-9, ghi nhận tại Trạm CSGT Cửa Ô Hưng Phú (thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ), dù thời tiết không thuận lợi, có những thời điểm mưa dông, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn duy trì chốt kiểm soát trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ theo đúng Kế hoạch của cấp trên giao.

Chỉ trong khoảng hai tiếng đồng hồ, qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có trường hợp nồng độ cồn đo được ở mức 0,885 mg/lít khí thở. Sau khi thông báo lỗi vi phạm, người điều khiển phương tiện thừa nhận đã có nhậu từ chiều cùng ngày.

"Tôi nhận có lỗi, tôi có uống rượu thiệt, mấy anh tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi, làm ơn để độ (số liệu nồng độ cồn trong biên bản_PV) nhẹ giùm. Tôi là dân đi làm hồ, có gì phạt mức nhẹ giùm cho tôi” - ông HVT (người vi phạm) năn nỉ lực lượng CSGT.

Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một trường hợp người điều khiển phương tiện tự ngã do đường trơn. Ảnh: CHÂU ANH

Sau khi phân tích, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm đối với người này. Đồng thời, nhắc nhở việc điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, đặc biệt là nồng độ ở mức cao như thế này rất nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Cũng trong tối 2-9, trong khi thực thi nhiệm vụ, cán bộ của Trạm CSGT Cửa Ô Hưng Phú đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một trường hợp điều khiển mô tô tự ngã do đường trơn trợt sau cơn mưa.

Chiều 3-9, dù thời tiết khá bất lợi, lúc mưa lúc nắng, tại Trạm CSGT Ba Láng (thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) công tác ứng trực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ không vì thế mà bị gián đoạn.

Dù thời tiết khá bất lợi, lúc mưa lúc nắng, nhưng công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ luôn được đảm bảo. Ảnh: CHÂU ANH

Ngoài kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông phải đảm bảo các quy định của pháp luật. Ảnh: CHÂU ANH

Chỉ tính riêng từ ngày 31-8 đến ngày 3-9, trong lĩnh vực đường bộ, lực lượng CSGT toàn TP Cần Thơ đã tổ chức tuần tra kiểm soát 178 cuộc. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ghi nhận, sau khoảng hai tiếng đồng hồ tiến hành kiểm tra, lực lượng đã phát hiện lập 15 biên bản vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi không thực hiện hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô...

Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân điều khiển phương tiện phải đảm bảo an toàn. Đặc biệt, những ngày này, có rất đông phương tiện từ các nơi đổ về TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... học tập, lao động. Do đó, bà con phải chấp hành các quy định về an toàn giao thông để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho bản thân và cho người khác.