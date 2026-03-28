Dùng AI quản trị rủi ro, quỹ đầu tư tập trung vào tài sản số

(PLO)- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đầu tư đang tái định hình thị trường tài chính, mở ra khả năng quản trị rủi ro và tối ưu hóa vốn

Sáng 28-3, tại TP.HCM, Quỹ đầu tư đại chúng Revo AI và Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong luật học tài chính ngân hàng (Viện Công nghệ FIRST) đã chính thức ra mắt. Sự kiện cho thấy tín hiệu dịch chuyển của các định chế tài chính mới vào mảng công nghệ số và tài sản mã hóa tại khu vực phía Nam.

Khác với các quỹ đại chúng truyền thống, điểm đáng chú ý trong định hướng phân bổ tài sản của Revo AI là nhắm vào các rổ đầu tư tài chính công nghệ. Theo công bố, danh mục của quỹ tập trung vào mã hóa tài sản thực (RWA), phát hành token chứng khoán (STO), cổ phiếu điện tử, cho vay ngang hàng (P2P) và các mô hình tín dụng phi ngân hàng dựa trên nền tảng blockchain.

Để vận hành danh mục này, quỹ cho biết sẽ sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, đánh giá năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), qua đó thiết lập hệ thống quản trị rủi ro tự động hóa.

Dòng vốn đầu tư được ưu tiên rót vào các doanh nghiệp ứng dụng AI lõi trong y tế, giáo dục, tài chính và sản xuất. Ảnh: QH

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch quỹ Revo AI, thông tin dòng vốn sẽ được ưu tiên rót vào các doanh nghiệp ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) lõi trong y tế, giáo dục, tài chính và sản xuất. Về mặt quản trị, đại diện quỹ cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế, đồng thời bám sát các tiêu chí về tài chính bền vững (ESG).

Song song với việc rót vốn của quỹ, sự ra đời của Viện Công nghệ FIRST (trực thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA) được xem là bước chuẩn bị về mặt hành lang pháp lý và nhân sự cho thị trường ngách này.

Theo ông Dương An Vương, Chủ tịch HĐTV Viện Công nghệ FIRST, đơn vị sẽ tập trung vào ba trọng tâm: hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào luật tài chính; tư vấn, thẩm định các đề tài liên quan đến quản lý giao dịch tài sản số, STO, ngân hàng điện tử; và đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thiết kế cấu trúc cho các tổ chức tài chính số.

Ngay tại lễ ra mắt, Viện FIRST đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE). Động thái xuất hiện song hành của một quỹ đầu tư tài sản số và một viện nghiên cứu pháp lý cho thấy các tổ chức đang có bước chạy đà, đón đầu khung pháp lý về tài sản mã hóa và kinh tế số dự kiến sẽ được thiết lập tại Việt Nam trong thời gian tới.

