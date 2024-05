Nhiều giải pháp công nghệ độc đáo tại Vietnam Security Summit 2024

Vietnam Security Summit 2024 (Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng) là sự kiện thường niên về an toàn thông tin, do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp với Tập đoàn IEC tổ chức với chủ đề “An toàn trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo”.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long nhận định, đây là chủ đề nóng trong bối cảnh các quốc gia, tập đoàn công nghệ đầu tư nguồn lực để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), trong đó có Việt Nam.

Để tăng cường khả năng phản ứng nhanh với các mối đe dọa, đảm bảo an toàn thông tin thì cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên bao gồm cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức, ông Long nhấn mạnh

Bên cạnh những lợi ích mà AI mang lại, công nghệ này cũng đang được tội phạm mạng lạm dụng để tạo ra các phần mềm độc hại mới, thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi hơn, hay sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo khuôn mặt.

AI mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh mạng. Ảnh minh họa

Vietnam Security Summit 2024 bao gồm nhiều phiên hội thảo chuyên đề và không gian triển lãm các giải pháp công nghệ đến từ các công ty lớn. Đơn cử như công ty An ninh mạng Viettel, Cloudflare, Sophos hay Samsung với giải pháp Galaxy For Work.

Kết quả khảo sát của Samsung Electronics và Tech Research Asia với 1.440 doanh nghiệp tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương đã chỉ ra những bất cập mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi tìm kiếm một giải pháp bảo mật linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tiến trình chuyển đổi số.

Trong thời đại mới, khi công việc và đời sống cá nhân đan xen với nhau, thách thức lớn của doanh nghiệp là làm sao có thể đảm bảo an toàn dữ liệu, đồng thời vẫn tôn trọng quyền riêng tư của từng cá nhân.

Ông Đinh Trọng Du chia sẻ tại sự kiện Vietnam Security Summit 2024.

Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia Giải pháp, Ngành hàng Thiết bị Di động (Samsung Việt Nam) cho biết Galaxy For Work mang đến cho các doanh nghiệp một hệ sinh thái mở, bao gồm các thiết bị và giải pháp chuyên biệt, nhằm hướng đến tối ưu quy trình, tăng cường bảo mật và nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp.

Tiểu Minh