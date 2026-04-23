Số hóa kiến thức y tế giúp người dân nâng cao ý thức tự dự phòng sức khỏe

(PLO)- Thông qua việc tuyên truyền các kiến thức chuẩn y khoa bằng hình thức video clip, các doanh nghiệp, tổ chức y tế kỳ vọng người dân sẽ nâng cao nhận thức phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Hiện nay, các chính sách y tế đang nhấn mạnh vai trò của dự phòng và nâng cao nhận thức người dân, việc đưa thông tin y khoa chính xác đến gần hơn với cộng đồng đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Điều này cũng thể hiện rõ trong Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết số 72, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, còn là chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng và người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại trạm y tế cấp xã.

Để thực hiện tinh thần của Nghị quyết 72, hiện nay một số doanh nghiệp và đơn vị y tế đã bắt tay hợp tác trong việc thúc đẩy khả năng tiếp cận thông tin, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Sáng ngày 21-4 hệ thống nhà thuốc Long Châu và Bệnh viện FV công bố hợp tác, đồng thời khởi động “Dự án Sức khỏe 360”, một sáng kiến tập trung vào việc xây dựng nguồn nội dung y khoa dễ hiểu cho cộng đồng.

Dự án Sức khỏe 360 nhằm lan tỏa kiến thức y khoa một cách dễ hiểu thông qua các video clip. Ảnh minh họa: MỸ HUYỀN

Dự án nhằm lan tỏa kiến thức y khoa một cách dễ hiểu thông qua hình thức video clip, giúp người dân nắm bắt thông tin trực quan nhất, toàn diện nhất, qua đó nâng cao nhận thức phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Trong hợp tác này, bệnh viện FV sẽ đảm nhận vai trò đối tác về chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ. Trong khi đó, Long Châu sẽ phát huy lợi thế với mạng lưới hơn 2.500 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước, hơn 22.000 dược sĩ để lan tỏa các thông tin sức khỏe nhanh chóng và gần gũi đến hàng triệu gia đình.

Các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi về "Dự án sức khỏe 360". Ảnh: MỸ HUYỀN

Hai bên cũng thống nhất sẽ phát triển chuỗi nội dung y khoa với nhiều chủ đề được người dân quan tâm như: bệnh lý thường gặp theo độ tuổi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhận diện và quản lý các bệnh lý mạn tính, chủ động phòng bệnh truyền nhiễm…

Các nội dung này sẽ do đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế thực hiện với cách diễn giải dễ hiểu, phù hợp nhiều đối tượng.

Bên cạnh đó, hai đơn vị còn cho biết, sẽ kết hợp tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây được xem là kênh bổ trợ, giúp người dân có cơ hội trao đổi trực tiếp với chuyên gia, qua đó nâng cao khả năng nhận diện sớm các vấn đề sức khỏe.

Đồng thời, hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, mở rộng cơ hội giúp đội ngũ chuyên môn tiếp cận tri thức y học tiên tiến. Mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực y tế, góp phần đưa những tiến bộ y khoa thế giới đến Việt Nam để phục vụ cộng đồng.

Trong thời gian qua, ngành y tế của TP.HCM cũng đã triển khai nhiều chương trình theo đúng tinh thần Nghị quyết 72. Ngày 17-4 vừa qua, UBND TPHCM đã đồng loạt triển khai khám, sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân tại 168 phường, xã, đặc khu, nhằm chuyển từ “chữa bệnh” sang “chủ động chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân”, hướng tới quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã yêu cầu ngành y tế phải triển khai bằng được nhiệm vụ khám, tầm soát sức khỏe cho 100% người dân thành phố ít nhất 1 lần trong năm 2026. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây là nội dung phải thực hiện theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

