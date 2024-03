Tin công nghệ 31-3: Smartphone phổ thông đầu tiên đạt chứng chỉ bền bỉ lên đến 4 năm

1. Smartphone phổ thông đầu tiên đạt chứng chỉ bền bỉ lên đến 4 năm

Theo GSMArena, mẫu smartphone phổ thông realme C65 đã vượt qua các cấp độ kiểm tra và đạt chứng chỉ Süd-Certification về độ bền bỉ, mượt mà lên đến 4 năm, giúp kéo dài vòng đời sản phẩm thêm 12 tháng.

Realme C65 dự kiến sẽ có thiết kế mỏng hơn 7% so với độ dày trung bình của các sản phẩm cùng phân khúc, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi cầm nắm. Theo một số nguồn tin rò rỉ, máy sẽ có hai màu tím và đen với mặt lưng lấp lánh, dự kiến sẽ được giới thiệu đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 2-4 tới.

So với các mẫu smartphone phổ thông khác, realme C65 được trang bị sạc nhanh 45 W cùng chu kỳ sạc xả khoảng 1600 lần. Đi kèm theo đó là hàng loạt tính năng mới như cử chỉ không chạm, cho phép người dùng mở ứng dụng, điều hướng hệ thống, chụp/tắt màn hình bằng các cử chỉ từ xa (cách màn hình 30-40 cm). Giá sản phẩm hiện tại vẫn chưa được tiết lộ, nhưng được cho là sẽ phù hợp với túi tiền của đa số người dùng.

2. Microsoft Copilot bị Hạ viện Hoa Kỳ cấm sử dụng

Theo Neowin, Giám đốc Hành chính của Hạ viện Hoa Kỳ Catherine Szpindor đã tuyên bố rằng tất cả các tính năng của Microsoft Copilot sẽ bị chặn và xóa khỏi các thiết bị Windows mà nhân viên của Hạ viện sử dụng.

Lệnh cấm áp dụng cho phiên bản thương mại hiện tại của Copilot với lý do bảo mật. Tuy nhiên, Microsoft đã công bố kế hoạch ra mắt phiên bản chatbot AI dành cho chính phủ vào mùa hè năm 2024.

3. Xiaomi Fan Festival 2024 chính thức khởi động

Xiaomi Fan Festival năm 2024 sẽ có chủ đề “Sale Căng Đét” và kéo dài xuyên suốt tháng 4 với nhiều trò chơi bật nét cùng hàng trăm voucher và phần quà hấp dẫn, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Cũng trong sự kiện này, Xiaomi sẽ giới thiệu phiên bản Redmi Note 13 Pro+ 5G đặc biệt. Phiên bản này sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn, đi kèm hình nền độc quyền, bổ trợ cho mặt lưng kim loại.

Bên cạnh việc giới thiệu những sản phẩm mới, công ty còn mang đến cơ hội cho người hâm mộ tham quan Xiaomi Labs (Phòng thí nghiệm Xiaomi) và trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo tại Xiaomi Global Campus vào ngày 12-4.

4. Vì sao OpenAI ngần ngại tung ra công cụ sao chép giọng nói?

OpenAI đã tạo ra một mô hình AI mạnh mẽ để sao chép giọng nói, tuy nhiên, nó hoạt động tốt đến mức công ty lo ngại công cụ này sẽ bị lạm dụng cho mục đích xấu. Đó là lý do vì sao OpenAI ngần ngại tung ra công cụ sao chép giọng nói, thay vào đó, công ty chỉ giới thiệu bản xem trước thể hiện khả năng của một mô hình có tên là Voice Engine.

Những yếu tố cần thiết của công nghệ sao chép giọng nói dựa trên AI rất đơn giản. Mô hình chỉ cần hai thứ, một mẫu âm thanh của giọng nói gốc và một văn bản mà giọng nói tổng hợp phải đọc.

Không giống như các công cụ hiện đang được cung cấp rộng rãi, Voice Engine chỉ cần nghe âm thanh gốc khoảng 15 giây nhưng vẫn cho ra kết quả vô cùng chân thực.

Đó cũng là lý do chính xác tại sao OpenAI cần thời gian để quyết định xem phải làm gì tiếp theo, với lý do cam kết phát triển AI an toàn và mang lại lợi ích rộng rãi. Một công cụ mạnh mẽ như vậy có thể trở thành “vũ khí” lợi hại trong tay những tấn công, đặc biệt là các chiến dịch đưa thông tin sai lệch.

