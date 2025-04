Những quyết sách lịch sử tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII 12/04/2025 21:50

Trung ương vừa có thông cáo về chương trình làm việc toàn khóa của Hội nghị lần thứ 11, họp từ ngày 10-4 đến ngày 12-4 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về hai nhóm vấn đề:

Nhóm vấn đề tiếp tục sắp xếp, tinh gọn các cơ quan hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp:

(1) Báo cáo về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(2) Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

(3) Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã).

(4) Đề án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy TAND hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

(5) Đề án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy VKSND theo định hướng không tổ chức cấp huyện.

(6) Đề án hệ thống tổ chức đảng ở địa phương (cấp tỉnh và cấp xã).

(7) Đề án rà soát, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. (8) Dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: XĐ

Nhóm vấn đề công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031:

(1) Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (2) Dự thảo Báo cáo “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam”.

(3) Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. (4) Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

(5) Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. (6) Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

(7) Sửa đổi, bổ sung, thay thế Chỉ thị 35/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng để tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

(8) Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho ý kiến (bằng văn bản) về một số nội dung quan trọng khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

1. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất nội dung cơ bản các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026 - 2030.

1.1. Về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, toàn diện, sâu sắc; tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII; tập trung trình bày những nhận định, đánh giá chung, khái quát về những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; tiếp tục cập nhật tình hình hiện nay, nhất là những quyết sách chiến lược mới mang tính cách mạng.

Ban Chấp hành Trung ương đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, trách nhiệm nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trong đó, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến đánh giá khách quan về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước qua 40 năm đổi mới; các quan điểm chỉ đạo cần được quán triệt, thực hiện trong nhiệm kỳ tới; mục tiêu phát triển tổng quát, các mục tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026 – 2030.

Cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam; xây dựng nền giáo dục quốc dân; đột phá phát triển khoa học công nghệ; quản lý phát triển xã hội bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: XĐ

1.2. Về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, dự thảo Báo cáo “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam” đã cập nhật, tiếp thu những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, những kết quả trong đổi mới tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và những biến động trên thế giới trong thời gian gần đây.

Biên tập, cập nhật nội dung, diễn đạt lại, bổ sung các số liệu, đánh giá mới, nhất là các ý kiến nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về những thành tựu trong kinh tế, văn hóa, xã hội và con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

1.3. Về dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo đã cập nhật, bổ sung các nội dung mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương từ Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đến nay, nhất là những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc ngày 27-02-2025 và 06-3-2025; được rút gọn để thể hiện tính hành động, cô đọng, súc tích.

1.4. Về dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026 - 2030 (gọi tắt là dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội)

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội đã tiếp thu ý kiến Trung ương (tại Hội nghị Trung ương 10 và Hội nghị Trung ương tháng 01-2025); các bài viết, bài phát biểu và nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tình hình thực tiễn diễn ra trong, ngoài nước và dự thảo Báo cáo Chính trị của Tiểu ban Văn kiện.

Trên cơ sở nghiên cứu, cập nhật bối cảnh và chỉ đạo mới cùng những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử đã và đang được thực hiện, dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội được bổ sung, hoàn thiện theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo các Tiểu ban Đại hội XIV tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trên để lấy ý kiến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định.

2. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tiếp thu ý kiến của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 10, ý kiến tham gia, góp ý của các nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và chủ trương, Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị và địa phương trong hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, căn cứ quy định hiện hành của Đảng và kế thừa quy định về số lượng, cơ cấu của một số nhiệm kỳ gần đây, xác định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực công tác quan trọng sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn thiện Phương hướng công tác nhân sự, tiếp tục báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: XĐ

3. Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo thẩm quyền.

4. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này được tổ chức trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Do vậy, cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng để cuộc bầu cử được tiến hành đồng bộ, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn dân; thực hiện tốt chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội và nhân sự đại biểu HĐND các cấp; công tác bầu cử với yêu cầu xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành Kết luận về phương hướng bầu cử và Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội tổ chức triển khai thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

5. Về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn các cơ quan hệ thống chính trị, sắp xếp ĐVHC và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của Bộ Chính trị và Đề án về phương án sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào MTTQ Việt Nam; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy TAND, VKSND; xây dựng hệ thống tổ chức đảng ở địa phương; chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thông qua một số nội dung cụ thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị như sau:

5.1. Về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp: (1) Thống nhất chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh (tỉnh, TP trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP); kết thúc hoạt động của ĐVHC cấp huyện từ ngày 01-7-2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành. (2) Thống nhất số lượng ĐVHC cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, TP. (3) Thống nhất sáp nhập ĐVHC cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60 - 70% số lượng ĐVHC cấp xã so với hiện nay.

5.2. Về tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ:

(1) Thống nhất chủ trương sắp xếp 5 tổ chức chính trị - xã hội, 30 tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội quần chúng khác về trực thuộc MTTQ Việt Nam, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phải bảo đảm hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

(2) Thống nhất chủ trương kết thúc hoạt động của công đoàn viên chức, công đoàn lực lượng vũ trang; giảm mức đóng góp công đoàn phí của đoàn viên công đoàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: XĐ

5.3. Về hệ thống tổ chức TAND, VKSND các cấp: Thống nhất chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy TAND, VKSND; hệ thống tổ chức TAND, VKSND có 3 cấp: TAND và VKSND tối cao, cấp tỉnh, khu vực. Kết thúc hoạt động của TAND, VKSND cấp cao và TAND, VKSND cấp huyện.

5.4. Về hệ thống tổ chức đảng ở địa phương: Thống nhất chủ trương lập tổ chức đảng ở địa phương tương ứng với hệ thống hành chính cấp tỉnh, cấp xã (sau sắp xếp). Kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện (huyện, thị xã, TP, quận trực thuộc tỉnh, TP trực thuộc Trung ương). Lập tổ chức đảng tương ứng với ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các quy định, hướng dẫn có liên quan bảo đảm hệ thống tổ chức đảng ở địa phương hoạt động ổn định, không gián đoạn.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ: Chỉ đạo hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp, trong đó, nghiên cứu, rà soát hoàn thiện tiêu chí về sắp xếp các xã, phường, đặc khu và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương liên quan hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã, HĐND, UBND các cấp trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với các địa phương tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC các cấp và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, bảo đảm đủ điều kiện, nguồn lực để thực hiện, nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Rà soát chế độ, chính sách, lộ trình tinh giản biên chế, tính toán chi phí, cân đối ngân sách; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương xây dựng Đề án theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp xếp cấp xã.

Trong đó, căn cứ tiêu chí và thực tế địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện sắp xếp, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở xã, bảo đảm chính quyền cấp xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân, tiết giảm chi phí.

Đồng thời, triển khai tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định pháp luật bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra, đạt mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong sắp xếp cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm không ngắt quãng, không gián đoạn.

6. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 232/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 22/2021 và Quy định 262/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: XĐ

7. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 35/2024 và Kết luận 118/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử hoặc chỉ định phải thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, chặt chẽ, dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; làm thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền.

8. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các quy định về MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các quy định về chính quyền địa phương phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-6-2025, có hiệu lực từ ngày 01-7-2025; quy định thời gian chuyển tiếp để bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn, phù hợp với lộ trình dự kiến sắp xếp, sáp nhập.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 theo đúng quy định.

Ban hành các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan sắp xếp ĐVHC các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng tiến độ, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thông điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực cho phát triển; Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về giấy tờ, thủ tục hành chính, sử dụng con dấu… tránh xáo trộn, lãng phí.

9. Ban Chấp hành Trung ương thông qua Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 10 đến Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị lần thứ 11 đến Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo công tác hoàn thiện thể chế; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo khái quát về tình hình đất nước, về những thách thức đe dọa an ninh, trật tự nổi lên thời gian gần đây, về tình hình thế giới, khu vực và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; tình hình và giải pháp liên quan đến ứng phó chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.

10. Ban Chấp hành Trung ương nghe Báo cáo chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

11. Ban Chấp hành Trung ương thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, gồm: (1) Đồng ý để ông Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XIII. (2) Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Hoà Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

*****

Nhiệm vụ trong giai đoạn tới là rất nặng nề, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là người đứng đầu tập trung sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, quản lý xã hội theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, tổ chức bộ máy của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Điều chỉnh kịp thời, ban hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình tổ chức mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18, mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8% trở lên và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng.