Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN: Sợi chỉ đỏ trong quan hệ hai bên

Sáng 6-12, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) - Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Quan hệ Hàn Quốc - ASEAN từ góc nhìn KASI (Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN)”.

Tọa đàm có sự tham gia của Ngài Shin Choong Il - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. HCM, GS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM cùng nhiều chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu.

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Shin Choong Il - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. HCM nói rằng vai trò của mối quan hệ Hàn Quốc - ASEAN được thể hiện rõ qua vị thế của hai bên trên bản đồ thế giới.

“Hàn Quốc và 10 quốc gia ASEAN đều nằm ở khu vực trung tâm của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với nhiều thách thức về địa chính trị và địa kinh tế. Do đó, tôi cho rằng Hàn Quốc và ASEAN cần nắm tay nhau để cùng tiến về phía trước” - ngài Shin Choong Il nhận định.

Đồng quan điểm, GS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM nhắc lại những thành tựu hợp tác của Hàn Quốc và ASEAN, cũng như giữa Việt Nam và ASEAN. Từ đó, GS.TS. Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng cường các mối quan hệ này.

Về KASI, bà Chon Eui-jin - Vụ trưởng Vụ hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc - thừa nhận những thành tựu to lớn trong quan hệ hợp tác Hàn Quốc - ASEAN.

Tuy nhiên bà Chon Eui-jin lưu ý rằng thế giới hiện tại đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị, rủi ro từ sự suy yếu của trật tự thế giới, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng,... và để vượt qua thách thức này, các nước phải tăng cường hợp tác.

“Do đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố sáng kiến KASI” - bà Chon nêu lý do về sự ra đời của KASI.

KASI được công bố vào tháng 11-2022 khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 23 tại Campuchia.

Sáng kiến KASI được xây dựng như một thiết kế toàn diện cho mối quan hệ Hàn Quốc - ASEAN với nền tảng là ba tầm nhìn chính trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc: tự do, hòa bình và thịnh vượng.

KASI được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác vững chắc với ASEAN trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và văn hóa-xã hội, hướng tới thúc đẩy hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện gồm hợp tác về an ninh (cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống) cũng như các lĩnh vực tương lai và mới nổi.