Thực hư tin Đặc phái viên Mỹ đề xuất mô hình nước Đức hậu Thế chiến 2 tại Ukraine 13/04/2025 07:03

Ngày 12-4, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraine - ông Keith Kellogg đã lên tiếng làm rõ những bình luận của ông trong một cuộc phỏng vấn của tờ The Times liên quan tới đề xuất Ukraine có thể bị chia thành các khu vực riêng biệt như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó, The Times ngày 11-4 đăng tải cuộc phỏng vấn của ông Kellogg, trong đó đặc phái viên Mỹ đề xuất thành lập một “lực lượng bảo đảm an ninh” do Anh và Pháp dẫn đầu tại miền tây Ukraine, đồng thời tập trung quân đội Ukraine ở phía đông sông Dnipro – nơi sẽ thiết lập một khu phi quân sự gần với ranh giới kiểm soát hiện tại. Nga sẽ tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

“Bạn gần như có thể tạo ra một mô hình giống như Berlin sau Thế chiến II, trong đó có một khu vực do Nga, một khu vực do Pháp, một khu vực do Anh và một khu vực do Mỹ quản lý” - ông Kellogg nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tại Ukraine hồi tháng 2. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngay lập tức, ông Kellogg đã lên mạng xã hội X cáo buộc The Times trích dẫn sai lời ông.

“Bài báo của The Times đã diễn giải sai những gì tôi đã nói. Tôi đang nói về lực lượng [gìn giữ hoà bình] sau khi đạt được lệnh ngừng bắn để ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Trong các cuộc thảo luận về phân chia trách nhiệm, tôi đã tham chiếu đến các khu vực hoặc vùng chịu trách nhiệm của lực lượng đồng minh (không có quân đội Mỹ). Tôi không đề cập đến việc phân chia Ukraine” - ông Kellogg cho hay.

Trong khi đó, ông Rodion Miroshnik - đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - cho rằng ý tưởng phân chia Ukraine thành các vùng kiểm soát giữa các nước châu Âu và Nga là một trong những kế hoạch để đóng băng xung đột và có thể dẫn đến một sự leo thang mới, nhưng ở một cấp độ khác, theo hãng thông tấn TASS.

Phía Nga trước đó nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai binh sĩ châu Âu để giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.