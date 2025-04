Tỉ lệ ủng hộ ông Trump sau vụ thuế đối ứng thế nào? 12/04/2025 07:48

Cuộc thăm dò mới nhất của The Economist/YouGov cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm nhẹ so với cuộc khảo sát trước đó hồi cuối tháng 3, tờ The Hill đưa tin ngày 11-4.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 5 đến 8-4 với sự tham gia của 1.741 người dân Mỹ.

Theo cuộc khảo sát, có 43% trong tổng số người dân Mỹ được khảo sát thể hiện quan điểm tán thành hiệu suất công việc của Tổng thống Trump, trong khi có đến 51% người được khảo sát bày tỏ quan điểm không tán thành.

Trong số đó, 5% cử tri đảng Cộng hòa được khảo sát không ủng hộ hiệu suất công việc của ông Trump, so với 87% cử tri đảng Dân chủ và 50% cử tri độc lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tỉ lệ ủng hộ ông Trump ở một số lĩnh vực quan trọng cũng đang ở mức thấp hơn so với tỉ lệ không ủng hộ. Cụ thể, 51% người Mỹ không tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề kinh tế Mỹ, trong khi 41% người Mỹ tán thành.

Ngoài ra, 55% người được khảo sát không ủng hộ cách ông Trump xử lý giá cả và lạm phát, cao hơn hẳn so với 36% người chấp thuận.

Ngược lại, tỉ lệ ủng hộ ông Trump về vấn đề xử lý vấn đề nhập cư ở mức 50% không tán thành - 44% tán thành, hầu như không thay đổi so với kết quả khảo sát 2 tuần trước đó, ở mức 51% tán thành - 44% không tán thành.

Đặc biệt, về các chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ, có 52% bày tỏ quan điểm không đồng tình và 36% chấp thuận. Trong đó có 15% cử tri đảng Cộng hòa không ủng hộ, so với 87% cử tri đảng Dân chủ và 56% cử tri độc lập.

Có 48% người Mỹ được khảo sát cho rằng thuế quan sẽ "có hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng, không mang lại lợi ích thực sự lâu dài", trong khi có 37% có quan điểm thuế quan sẽ "có thể gây ra tổn hại kinh tế ngắn hạn, nhưng lại dẫn đến tăng trưởng kinh tế dài hạn".

Trước đó, kết quả khảo sát vào ngày 30-3 cho thấy với 46% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump. Mặc dù cuộc khảo sát mới nhất cho thấy tỉ lệ này giảm nhẹ song vẫn cao hơn so với một số thời điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.