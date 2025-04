Khẩn trương và sôi động cuộc đua tranh cử tổng thống Hàn Quốc 17/04/2025 05:30

Chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Hàn Quốc (3-6). Ngày bầu cử được xác định sau khi Tòa Hiến pháp ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan việc ông ban bố thiết quân luật cuối năm ngoái.

Hiện hai đảng lớn nhất Hàn Quốc là đảng cầm quyền Quyền lực nhân dân (PPP) và đảng đối lập Dân chủ (DP) đã khởi động quá trình bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống đại diện đảng mình, theo tờ The Korea Herald.

Sôi động đường đua

Ngày 16-4, PPP cho biết đã xác nhận 8/11 ứng cử viên đã vượt qua vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng. Những ứng cử viên đáng chú ý bao gồm cựu Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo, cựu Chủ tịch PPP Han Dong-hoon, các nhà lập pháp Ahn Cheol-soo và Na Kyung-won, và cựu Thị trưởng TP Daegu Hong Joon-pyo. Thị trưởng TP Incheon Yoo Jeong-bok và Thống đốc tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo cũng có mặt trong vòng đầu tiên.

Cựu Chủ tịch đảng Quyền lực nhân dân Han Dong-hoon. Ảnh: YONHAP

Đáng chú ý, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Han Duck-soo đã không đăng ký tranh cử mặc dù có nhiều đồn đoán về khả năng ông sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

Vòng bầu cử sơ bộ thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 22-4 và PPP sẽ lựa chọn 4 ứng cử viên đi tiếp vào vòng trong. PPP có kế hoạch đến ngày 3-5 sẽ chốt ứng viên cuối cùng đại diện đảng tham gia cuộc đua giành ghế tổng thống Hàn Quốc.

Các ứng cử viên PPP đã tìm kiếm sự ủng hộ từ Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon - người được coi là một nhân vật có khả năng thu hút các cử tri dao động. Ông Oh đã tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

Ngày 15-4, ông Oh đã gặp cựu Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo. Sáng 16-4, cựu Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo đã gặp Thị trưởng Oh và cam kết áp dụng các chính sách phúc lợi của ông Oh dành cho những người yếu thế vào cương lĩnh tranh cử. Các ứng viên Na Kyung-won và Ahn Cheol-soo cũng gặp ông Oh vào cuối ngày 16-4.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch PPP Han Dong-hoon đã đến Daegu - một thành trì bảo thủ - để tập hợp sự ủng hộ trong khu vực.

Về phía DP, đảng đã chính thức ra mắt vòng bầu cử sơ bộ, bắt đầu bằng cuộc bỏ phiếu trực tuyến giữa các đảng viên tại tỉnh Chungcheong. Cho đến nay, DP có 3 ứng cử viên tuyên bố tranh cử tổng thống Hàn Quốc, bao gồm cựu lãnh đạo đảng Lee Jae-myung, ông Kim Kyung-soo (một phụ tá thân cận của cựu Tổng thống Moon Jae-in) và Thống đốc tỉnh Gyeonggi Kim Dong-yeon.

DP sẽ chọn ra ứng cử viên cuối cùng vào ngày 27-4. Ông Lee - người đã thua sít sao trước cựu Tổng thống Yoon trong cuộc bầu cử năm 2022 - được kỳ vọng rộng rãi sẽ giành được đề cử của DP.

Cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP

Sáng 16-4, ba ứng cử viên của DP đã có buổi xuất hiện chung đầu tiên kể từ khi đăng ký bầu cử sơ bộ, cam kết tham gia vào một cuộc cạnh tranh trong sạch, công bằng và kiềm chế không vận động tiêu cực.

Ngoài hai đảng lớn nhất, nghị sĩ Lee Jun-seok của đảng Cải cách cũng tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Times, với số lượng ứng viên đông như trên trong khi ngày bầu cử đang đến gần, hai đảng chính trị lớn của nước này cần phải nhanh chóng để lựa chọn ứng cử viên cuối cùng đại diện đảng.

Các nhà quan sát nhận định rằng cả hai đảng lớn phải nhanh chóng hàn gắn rạn nứt nội bộ nếu họ hy vọng duy trì được tính cạnh tranh trong cuộc bầu cử đang đến gần. Thời gian vận động chính thức sắp bắt đầu và việc đưa ra mặt trận thống nhất cũng như củng cố sự ủng hộ của cử tri sẽ rất quan trọng để quyết định kết quả vào ngày 3-6.

Theo một cuộc thăm dò vào đầu tuần này của công ty chuyên khảo sát Realmeter, cựu lãnh đạo DP Lee Jae-myung đã củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành chức tổng thống Hàn Quốc khi nhận được khoảng 48,8% sự ủng hộ, trong khi các ứng viên của PPP nhận được sự ủng hộ thấp hơn rất nhiều.

Lập trường của các ứng viên

Về phía PPP, các ứng viên của đảng này đã bắt đầu vạch ra tầm nhìn chính sách của riêng mình nhằm định hình cuộc đua bầu cử tổng thống Hàn Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap. Chẳng hạn, cựu Thị trưởng Hong Joon-pyo cho biết ông sẽ thúc đẩy các cải cách chính trị toàn diện. "Tôi sẽ bắt đầu cải cách hiến pháp ngay sau khi nhậm chức bằng cách thành lập lực lượng đặc nhiệm của tổng thống để cải cách" - ông Hong cho biết.

Ông Hong kêu gọi chuyển văn phòng tổng thống trở lại Nhà Xanh (Cheong Wa Dae), đảo ngược quyết định của cựu Tổng thống Yoon vào năm 2022 là chuyển văn phòng đến khu phức hợp của bộ quốc phòng ở quận trung tâm Yongsan (thủ đô Seoul). Ông Hong cũng chỉ trích Tòa Hiến pháp vì "mất đi tính trung lập về chính trị" và cam kết bãi bỏ tòa án này, thay vào đó đề xuất chuyển chức năng của tòa án này sang một bộ phận mới trong Tòa Tối cao.

Cựu lãnh đạo Han Dong-hoon đã công bố tầm nhìn chính sách, trong đó cam kết đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc về trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, với đề xuất đầu tư 150.000 tỉ won vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI và 50.000 tỉ won để thúc đẩy hệ sinh thái.

Ông Han cũng cam kết sẽ tăng tổng thu nhập quốc dân của Hàn Quốc lên 40.000 USD và mở rộng tầng lớp trung lưu lên 70% dân số. Về phúc lợi, ông Han đề xuất thành lập một bộ phận mới ở cấp phó thủ tướng để cải tổ hệ thống phúc lợi và mở rộng chương trình "Trường Neulbom" - một sáng kiến ​​giáo dục và chăm sóc ban ngày trước và sau giờ học tích hợp.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Trong khi đó, ứng cử viên Na Kyung-won tự định vị bản thân là một ứng cử viên mạnh mẽ chống lại cựu lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung. Về quốc phòng và an ninh, bà Na cam kết tăng cường liên minh với Mỹ và theo đuổi chương trình vũ khí của Hàn Quốc để đối phó các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Về phía các ứng viên DP, cựu lãnh đạo đảng Lee Jae-myung tuần qua cho biết nếu được bầu thì ông sẽ tập trung vào việc khắc phục hậu quả từ nỗ lực thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Gọi 5 năm tới là "giai đoạn quyết định số phận của quốc gia", ông Lee kêu gọi "chuyển đổi mô hình từ sao chép sang dẫn đầu" các quốc gia khác để Hàn Quốc có thể "sống sót trên chiến trường toàn cầu khốc liệt".

Cựu lãnh đạo DP cũng cam kết đầu tư lên tới 100.000 tỉ won để tài trợ cho AI, đồng thời cũng tuyên bố sẽ biến Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới. “Chúng ta sẽ mở ra kỷ nguyên đầu tư 100.000 tỉ USD vào AI. Chính phủ sẽ trở thành chất xúc tác cho đầu tư tư nhân và tăng ngân sách AI vượt các nước phát triển khác” - ông Lee cho hay.

Ứng viên Kim Kyung-soo cam kết sẽ biến thành phố trung tâm Sejong - nơi có trụ sở của một số bộ - thành thủ đô hành chính của Hàn Quốc. Ông Kim gọi văn phòng tổng thống hiện tại ở Yongsan là "biểu tượng của cuộc nổi loạn".

"Văn phòng tổng thống phải được chuyển đến Sejong và một kỷ nguyên tăng trưởng khu vực mới phải bắt đầu. Chúng ta phải thay đổi khuôn khổ cơ bản của nền quản trị quốc gia và đa dạng hóa các trụ cột tăng trưởng quốc gia" - ông Kim nhấn mạnh.

Để đạt được mục đích đó, ông Kim đề xuất chia Hàn Quốc thành "năm siêu đô thị tự quản" có thể ngăn tổng thống nắm giữ quyền lực tuyệt đối.