Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan, đơn vị tại Lâm Đồng

(PLO)- Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong ảnh: Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy được Lâm Đồng thực hiện theo tinh thần các kế hoạch, phương án của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương, nhằm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất phương án sắp xếp phù hợp với thực tế, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp và phát huy tốt nguồn lực hiện có. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, tổng hợp, xây dựng đề án sắp xếp gửi UBND tỉnh xem xét, báo cáo Tỉnh ủy trước ngày 25-10.

Việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy được Lâm Đồng thực hiện theo tinh thần các kế hoạch, phương án của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương. Trong ảnh: Khu vực trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Đối với doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại các công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tiêu chí, định hướng phân loại phù hợp thực tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được giao, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.