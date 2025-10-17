2 dự án cao tốc vốn 5.000 tỉ ở Lâm Đồng chưa giải ngân đồng nào 17/10/2025 14:46

(PLO)- Tiến độ giải ngân đầu tư công ở tỉnh Lâm Đồng đang ì ạch, nhiều dự án lớn chưa giải ngân, trong đó có hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Tính đến giữa tháng 10-2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng vẫn ở mức thấp, dù lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tỉnh Lâm Đồng giải ngân đầu tư công còn rất chậm khiến nhiều dự án chưa thể triển khai. Ảnh: CHÍNH PHONG

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là hơn 18.600 tỉ đồng, nhưng đến tuần 42 mới giải ngân được hơn 5.100 tỉ đồng, đạt 27,4% kế hoạch.

Đáng chú ý, nhóm 72 dự án có kế hoạch vốn trên 30 tỉ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh, song mới giải ngân được chưa đến 1.400 tỉ đồng. Riêng hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, được bố trí kế hoạch vốn hơn 5.000 tỉ, chưa giải ngân đồng nào.

Hai dự án này được xác định là trọng điểm quốc gia và của tỉnh, chiếm khoảng 27% tổng vốn đầu tư công của Lâm Đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, song vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc đất, phê duyệt giá đất cụ thể chưa kịp thời.

Dù đã khởi công xây dựng, nhưng dự án cao tốc﻿ Bảo Lộc – Liên Khương chưa được giải ngân vốn để triển khai. Ảnh: CHÍNH PHONG

Ngoài ra, năng lực một số nhà thầu còn yếu, thiếu nhân công và thiết bị; thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Tại cuộc họp tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện dự án”.

Ông yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp trong khâu thẩm định, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, khắc phục tình trạng chậm trễ, chồng chéo.

Lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm, tỉ lệ giải ngân của Lâm Đồng phải cao hơn mức trung bình cả nước, qua đó tạo động lực cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.