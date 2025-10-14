Lâm Đồng: Dự án hồ chứa nước gần 1.000 tỉ đồng chưa bàn giao xong mặt bằng tái định canh 14/10/2025 19:49

(PLO)- Dự án hồ chứa nước Ta Hoét tiếp tục chậm tiến độ do vướng mặt bằng cả khu tái định canh và khu lòng hồ chính.

Chiều 14-10, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đi kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định canh phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án hồ chứa nước Ta Hoét tại tiểu khu 277A, xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Dự kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư hồ chứa nước Ta Hoét. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Đức Trọng, công trình này có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, nhằm phục vụ tái định canh cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 80%, còn 20% chưa triển khai do vướng mặt bằng tại khu vực đồi thôn Trung Hiệp, ảnh hưởng đến tiến độ hai gói thầu số 04 và 09.

Các hạng mục đã hoàn thành gồm hệ thống cấp điện, đường ống dẫn nước, hồ chứa nước khu đất 5% xã Hiệp Thạnh, với giá trị giải ngân 6,07/10,1 tỷ đồng, mới đạt 60% kế hoạch.

Đến nay, các đơn vị đã bốc thăm và bàn giao đất cho 23 hộ dân với diện tích 2,29 ha tại khu vực Lô 30; còn lại 87 lô đất sạch đủ điều kiện giao cho các hộ dân khác. Tuy nhiên, nhiều hộ bị ảnh hưởng vẫn chưa đồng thuận, khiến tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tiếp tục đình trệ.

Ông Phúc yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch. Đặc biệt, phải sớm thu hồi, bàn giao mặt bằng khu vực đồi thôn Trung Hiệp để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án hồ chứa.

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét chưa bàn giao xong mặt bằng tái định canh. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét (xã Hiệp Thạnh) có tổng vốn đầu tư hơn 981 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Khi hoàn thành, hồ sẽ cung cấp nước tưới cho 2.080 ha lúa, rau màu, cây công nghiệp, bổ sung nguồn nước cho 500 ha khu tưới hồ Tuyền Lâm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho khoảng 65.000 người dân khu vực phía nam Lâm Đồng.

Dự án được khởi công ngày 20-2-2023, đến nay đã hoàn thành cầu giao thông thôn K’Rèn, thông xe kỹ thuật từ 30-7-2023, thi công được 8/38 trụ điện trung thế và 100/1.900 m đường dây.

Tuy nhiên, hiện chỉ 73/190 hộ dân đã nhận bồi thường (33,8 ha, tương ứng 91,9 tỷ đồng), còn 117 hộ với 63,07 ha chưa bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh cho biết đang kiến nghị Chính phủ cho phép chuyển phần vốn chưa giải ngân giai đoạn 2021–2025 sang 2026–2030 để bảo đảm hoàn thành dự án.