Toàn cảnh việc sắp xếp bộ máy chính quyền TP.HCM 08/03/2025 07:45

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Chính phủ để báo cáo kết quả sắp xếp bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Giảm nhiều cấp trưởng, cấp phó

Theo đó, sau sắp xếp, cơ quan chuyên môn của UBND TP.HCM giảm từ 21 xuống 15 cơ quan.

Những cơ quan này gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở KH&CN, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở TN&MT, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP.HCM.

Riêng Sở An toàn thực phẩm vẫn thí điểm thành lập theo Nghị quyết 98. Đồng thời, giảm các tổ chức bên trong của 16 sở này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm giám đốc bảy sở chuyên môn, hôm 20-2. Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM cho biết qua đợt sắp xếp, cấp trưởng giảm 5/21 người (giảm 23,8%). Còn số lượng cấp phó có thể cao hơn quy định và sẽ thực hiện giảm dần theo lộ trình, dự kiến số lượng cấp phó giảm 20/73 người (giảm 27,4%).

Công an TP.HCM tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước như lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XH (sở này hiện đã hợp nhất với Sở Nội vụ); lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT; an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở TT&TT.

Hiện, UBND TP đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chuyển giao cơ sở cai nghiện ma túy về Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HÀ TRANG

Đối với các cơ quan hành chính khác, UBND TP.HCM sắp xếp tám cơ quan còn bốn. Gồm: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó giảm 4/8 cấp trưởng và dự kiến giảm 7/17 cấp phó.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP, sắp xếp 35 đơn vị còn 32; giảm tối thiểu 20% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách.

Trong đó, thành lập Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc và tiếp nhận một số nhiệm vụ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam.

Hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.

Chuyển Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc về trực thuộc UBND TP Thủ Đức.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP tiếp nhận, theo dõi, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập từ Sở LĐ-TB&XH. Viện Nghiên cứu phát triển TP tiếp nhận Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP từ Sở Sở LĐ-TB&XH.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Các cơ quan báo chí: Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo lộ trình của đề án sắp xếp các cơ quan báo chí.

Các trường cao đẳng thuộc UBND TP thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo lộ trình của đề án sắp xếp các trường cao đẳng.

Đối với các cơ quan thuộc UBND quận, huyện, thực hiện sắp xếp 12 cơ quan còn 10 cơ quan; giảm 2/12 cấp trưởng và dự kiến giảm 4/14 cấp phó

Đối với các cơ quan thuộc TP Thủ Đức, sáp nhập ba quận (quận 2, 9, Thủ Đức) thành TP Thủ Đức; sắp xếp 36 phòng chuyên môn của ba quận còn 16 phòng; tiếp tục sắp xếp 16 phòng còn 14 phòng; giảm 22/36 cấp trưởng và dự kiến giảm 44/72 cấp phó.

Như vậy, nếu tính 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, TP.HCM có tổng cộng 288 cơ quan, giảm 64/288 cơ quan. Cấp trưởng giảm 64/288 người và cấp phó giảm 128/576 người.

Kiến nghị hợp nhất 2 Ban Quản lý

Thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu bãi bỏ, điều chỉnh các Quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP, UBND TP, HĐND TP không còn phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, chủ động thực hiện, xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để sớm ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động, đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính…

Ngoài ra, để đảm bảo tính đồng bộ từ trung ương đến địa phương, UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ, các Bộ chuyên môn sớm ban hành quy định hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác tại địa phương.

“Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quyết định hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP thành Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, cũng như giải thể Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam TP.HCM" - công văn nêu rõ.