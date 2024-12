TP.HCM: Ấm áp chương trình 'Bài ca không quên' 23/12/2024 09:10

Tối 22-12, chương trình hoà nhạc và biểu diễn nghệ thuật mang tên Bài ca không quên, chủ đề Vì nhân dân quên mình, đã diễn ra tại TP.HCM.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2024).

Chương trình Bài ca không quên lần đầu diễn ra ngoài trời tại TP.HCM

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM…

Bản hoà ca anh hùng tại thành phố mang tên Bác

Sau nhiều năm tổ chức tại Hà Nội, chương trình Bài ca không quên lần đầu diễn ra tại không gian ngoài trời ở TP.HCM, quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng.

Chương trình gồm 3 chương: Tổ quốc trong tim, Bài ca không quên và Vì nhân dân quên mình với những ca khúc gắn liền năm tháng đi qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Cụ thể, Tổ quốc trong tim với các ca khúc Chiến sĩ Việt Nam, Đoàn vệ quốc quân, Nam Bộ kháng chiến, Sẽ về thủ đô, Chiến thắng Điện Biên, Tiến về Hà Nội, Bước chân trên dãy Trường Sơn, Đất nước trọn niềm vui nhắc nhớ hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ca sĩ Phạm Trang thể hiện ca khúc "Sẽ về Thủ Đô".

Bài ca không quên như một sự tri ân với những hi sinh to lớn của những chiến sĩ quân đội nhân dân đánh đổi xương máu giành lấy tự do cho dân tộc cũng như tôn vinh sự hi sinh của chiến sĩ trong thời đại mới với Huyền thoại mẹ, Đưa anh về, Linh thiêng Việt Nam…

Ca sĩ Cẩm Vân cùng ca khúc Huyền thoại mẹ

Đức Tuấn thăng hoa với ca khúc Tự nguyện

Phan Mạnh Quỳnh lấy cảm xúc khán giả với Đưa anh về

Vì nhân dân quên mình là một lời khẳng định giá trị trường tồn và khát vọng đổi mới vươn lên sánh vai cùng cường quốc năm châu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhóm MTV với Bước chân trên dãy Trường Sơn

Ca khúc "Giai điệu tổ quốc" vang lên hào hùng.

10 năm lan tỏa giá trị lịch sử

Trong suốt 10 năm qua, chương trình Bài ca không quên đã trở thành một món quà tinh thần quý giá dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sân khấu hào hùng chinh phục khán giả.

Với sự đầu tư công phu và các màn trình diễn đầy cảm xúc của dàn nhạc và các sĩ, nghệ sĩ, Bài ca không quên đã khơi dậy những ký ức hào hùng, đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa thiêng liêng của âm nhạc cách mạng trong đời sống hiện đại.

Đông đảo các chiến sĩ tham dự chương trình.

Từ những tên tuổi kỳ cựu như ca sĩ Cẩm Vân đến NSƯT Phạm Khánh Ngọc và Phan Mạnh Quỳnh đại diện cho lớp trẻ tràn đầy sáng tạo và nhiệt huyết đã cùng nhau dệt nên bức tranh gắn kết, đồng điệu trong niềm tin và tình yêu quê hương bất diệt, lan tỏa giá trị trường tồn.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, TP.HCM thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước đó, lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

\