Người dân cần lưu ý gì khi đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật ở huyện Bình Chánh

Từ 6 giờ ngày 3-5, lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật- quốc bảo Ấn Độ diễn ra tại chùa Thanh Tâm ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện tâm linh chính thức trong chương trình đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 và là chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều tăng ni, Phật tử, người dân.

Thời gian chiêm bái xá lợi diễn ra từ ngày 3-5 đến trưa ngày 8-5. Trong hai ngày đầu đã có hàng chục ngàn người dân và Phật tử đến chiêm bái xá lợi ở chùa Thanh Tâm, Ban tổ chức Vesak Liên hợp Quốc 2025 đã đưa ra các lưu ý cụ thể về chiêm bái Xá lợi Đức Phật.

Cụ thể, Ban tổ chức cho biết không thu, nhận bất kỳ chi phí nào đối với người đến chiêm bái, không tiếp nhận vòng hoa, lễ phẩm cúng dường. Khi người vào chiêm bái phải tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức; không được chạy, đi tắt qua dòng người đang di chuyển; tuyệt đối giữ im lặng; không tự ý chụp ảnh, quay phim bên trong nơi tôn trí xá lợi.

Ngoài ra, người đến chiêm bái không mang theo các vật dụng cá nhân như điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim hoặc vũ khí, chất nổ, đồ ăn, thức uống, các vật dụng có thể làm mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm.

Trẻ em dưới hai tuổi, người sức khỏe không đảm bảo hoặc người có hành vi, trang phục không phù hợp sẽ không được tiếp đón vào nơi tôn trí xá lợi Phật.

Hơn nữa, để đảm an toàn sức khỏe, khuyến cáo người dân cần trang bị nón, dù che nắng, đủ nước uống, quạt cầm tay.

"Do quãng đường đi bộ để có thể tới được cổng chính của chùa dài khoảng 2 km nên người dân cần tuân theo hướng dẫn, quy định của Ban tổ chức đồng thời cần đảm bảo sức khỏe cho bản thân để không làm giảm đi sự hào hứng và lòng thành kính của người dân"- Ban tổ chức Vesak Liên hợp Quốc 2025 khuyến cáo.

Lưu ý khi tham gia lễ hội trong thời tiết nắng nóng

UBND huyện Bình Chánh cho biết trong hai ngày qua đã có rất nhiều người dân và Phật tử đến chiêm bái xá lợi ở chùa Thanh Tâm, đã có trường hợp người bị xỉu do nắng nóng, do đó người dân cần trang bị nón, dù che nắng, đủ nước uống, quạt cầm tay...

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, trong ngày 5-5 ở các tỉnh Nam Bộ trong đó có TP.HCM mưa sẽ có có xu hướng giảm hơn so với 4-5, chiều tối và đêm có mưa dông xảy ra ở diện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.

Trong hai đến bảy ngày tới ở các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM ban ngày trời nắng, chiều và chiều tối có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày 8-5 trở đi, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên khuyến nghị: mặc dù nhiệt độ tại TP.HCM không quá cao (nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 35 độ C) nhưng buổi chiều độ ẩm thấp, gió nhẹ, nên không khí khá oi bức. Cần lưu ý chỗ đông người sẽ rất ngột ngạt, hạn chế đứng lâu chỗ nắng, cần uống nhiều nước, cần đề phòng cháy nổ, chú ý chiều tối có mưa dông.

"Với nhiệt độ không khí cao nhất ngày đạt trên 35 độ C, gọi là nắng nóng. Nắng nóng xếp vào loại hình thời tiết nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, cây trồng, vật nuôi, rất dễ tác động đến người già, trẻ em.

Trong môi trường lễ hội, các sự kiện đông người, trong nền nhiệt cao, độ ẩm không khí thấp, gió yếu, không khí ít luân chuyển, nhất là xung quanh ít cây xanh, nhiều nhà bê tông, đường nhựa, bê tông càng cộng hưởng quá trình tăng nhiệt, sự oi bức, ngột ngạt càng tăng, rất dễ sinh ra sốc nhiệt, say nắng"- Ông Lê Đình Quyết chia sẻ.