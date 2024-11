Bình Dương thu hút 42 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài 20/11/2024 11:43

(PLO)- Năm 2024, kinh tế Bình Dương trên đà phục hồi mạnh mẽ, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều tăng so với năm 2023; lũy kế đến nay, Bình Dương có 4.370 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 42,1 tỉ USD.

UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức phiên họp lần thứ 76 thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Trong năm 2024, kinh tế Bình Dương đang hồi phục rõ nét, kết quả nhiều mặt về phát triển kinh tế đều tăng so với năm 2023.

Các công trình trọng điểm ở Bình Dương kịp thời khởi công tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội của Bình Dương tiếp tục khởi sắc.

Kinh tế khởi sắc

Theo báo cáo, năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương duy trì phát triển tích cực và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế có sự chuyển biến rõ nét qua từng tháng, từng quý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỉ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ duy trì ổn định, đạt trên 90% tổng quy mô nền kinh tế.

Toàn cảnh kỳ họp.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất - nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng, môi trường thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước được cải thiện.

Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được thực hiện tốt, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bình Dương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đồng bộ, kết nối thông suốt đối với 100% xã, phường, thị trấn.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,01% (kế hoạch tăng 8,0 - 8,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 182,6 triệu đồng (kế hoạch 185,5 triệu đồng).

Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, các ngành chủ lực phục hồi tích cực và ổn định trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,6% so với năm 2023 (kế hoạch tăng trên 8,7%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 352.000 tỉ đồng, tăng 13,3% (đạt kế hoạch tăng 13-14%).

Hoạt động xuất, nhập khẩu của Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,7% (kế hoạch tăng 9-10%); kim ngạch nhập khẩu đạt 24,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,2% (kế hoạch tăng 9-10%).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 162.000 tỉ đồng, tăng 11% (đạt kế hoạch tăng 11%). Đến ngày 18-11, tổng giá trị giải ngân đầu tư công 7.427 tỉ đồng, đạt 35,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao (cùng kỳ đạt 58,8% kế hoạch) và đạt 48,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đầu tư trong nước đã thu hút 71.000 tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh (giảm 10,5% so cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 72.800 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 798.000 tỉ đồng.

Đầu tư nước ngoài đã thu hút 1,68 tỉ đô la Mỹ (đạt 88% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, Bình Dương có 4.370 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 42,1 tỉ đô la Mỹ.

Đầu tư nước ngoài đã thu hút 1,68 tỉ đô la Mỹ (đạt 88% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ).

Theo ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự kiến đến cuối năm, Bình Dương sẽ thu hút được 1,8 tỉ đô la Mỹ, đạt chỉ tiêu kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài năm 2024.

Cũng theo ông Nhân, hiện nay các dòng vốn tiếp tục đổ về Bình Dương; như vậy FDI sẽ tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong năm 2025. Bình Dương tiếp tục có nhiều lợi thế, cùng với đó nếu các công trình trọng điểm kịp thời khởi công chắc chắn sẽ tạo ra đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc.

Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trong năm 2025, Bình Dương xác định 36 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu GRDP tăng 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người 195 triệu đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9-10%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 9-10%. Tổng thu sách trên địa bàn 74.320 tỉ đồng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1,8 tỉ đô la Mỹ.

Các khu nhà ở xã hội đang tiếp tục được xây dựng để đảm bảo an sinh xã hội, thu hút nguồn nhân lực cho Bình Dương.

Để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2025, Bình Dương đã đề ra 11 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bảo đảm ổn định các cân đối lớn. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ. Về quy hoạch và phát triển đô thị, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ.

Bình Dương sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cũng theo ông Minh, Bình Dương sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế đêm. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao và các ngành tiềm năng như chất bán dẫn, đổi mới sáng tạo... Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Giải quyết các khó khăn về cơ chế, chính sách và thúc đẩy hoàn thiện các dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2025 và loại bỏ các dự án kém hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho các dự án kết nối vùng.

Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phát triển công nghiệp gắn liền với hạ tầng đô thị và hội nhập quốc tế để thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, thu hút đầu tư vào công nghệ cao như chip bán dẫn, năng lượng sạch, và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu IIP năm 2025 tăng trên 8,7%.

Phát triển mạng lưới khu công nghiệp phù hợp, đặc biệt là khu công nghiệp xanh, sinh thái, tăng nội địa hóa ở công nghiệp hỗ trợ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thu hút nhà đầu tư chiến lược, hình thành hệ sinh thái kinh tế trọng điểm…