Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông: 'Kiểm soát an ninh trật tự xuyên Tết'

(PLO)- Cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đăk Nông huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công tỉnh Đắk Nông vừa trả lời PV Pháp Luật TP.HCM về thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

. PV: Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2023 như thế nào, thưa Đại tá Bùi Quang Thanh?

+ Đại tá Bùi Quang Thanh: Thời gian qua, chúng tôi đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng vào cuộc.

Tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, “Tôi làm công an xã”; hợp tác với Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia)…

Nhờ đó, trong đợt ra quân vừa rồi chúng tôi đã xử lý được nhiều vụ việc nổi cộm, khám phá nhanh các vụ án phức tạp được dư luận quan tâm.

Cụ thể, chúng tôi đã xác lập, đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; hoạt động tín dụng đen; triệt phá 10 đường dây, bắt 95 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hơn 673 tỉ đồng.

Tình hình tai nạn giao thông giảm mạnh cả ba tiêu chí; lực lượng công an xã làm tốt nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Vận động người dân không sử dụng pháo nổ

. Năm nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã có những hoạt động gì trong việc đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường?

+ Theo quy luật, cuối năm là thời điểm tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tổ chức ký cam kết với các địa bàn dân cư, tổ dân phố, hộ kinh doanh… không tàng trữ, mua bán pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn làm công tác tuyên truyền để có biện pháp rà soát, răn đe nhằm ngăn chặn từ đầu vấn nạn buôn bán pháo nổ trái phép. Tổ chức lực lượng chủ động nắm tình hình phát hiện các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại khu vực biên giới.

Nhờ chủ động nắm địa bàn, trong hai tháng ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt 12 vụ với 26 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép pháo, vật liệu nổ.

Qua đó, thu giữ 800kg pháo, thuốc nổ. Đây là khối lượng pháo nổ bị tịch thu lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Nông. Phát hiện, bắt 18 vụ với 27 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Trong thời gian đến, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông kiên quyết không để xảy ra các vụ đốt pháo phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là trong đêm giao thừa. Kiên quyết không để xảy ra hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường.

Lấy công tác phòng ngừa, răn đe là chủ yếu

. Quan điểm của công an Đắk Nông trong việc xử lý tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2023?

+ Lượng Công an tỉnh Đắk Nông luôn quyết tâm chính trị và nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm.

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung giải quyết kịp thời ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn trong xã hội… với phương châm “phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh; quyết tâm tấn công, đánh đúng, đánh trúng các loại tội phạm”.

. Đại tá có lời khuyên gì đối với người dân để có cái Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm?

+ Trong dịp Tết, các loại tội phạm có nhiều điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, điều quan trọng là người dân phải hết sức nâng cao cảnh giác, chủ động trong việc bảo quản tài sản của mình cũng như ý thức phòng chống tội phạm.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, đề nghị người dân thông báo cho lực lượng công an nơi gần nhất, đồng thời hỗ trợ công an xác minh, xử lý, truy bắt các đối tượng.

Bên cạnh đó, người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật không mua bán, sử dụng pháo nổ; chấp hành nghiêm túc quy tắc giao thông đường bộ, đã sử dụng rượu bia là không tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông hoặc các loại tội phạm xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác do mâu thuẫn sau khi đã dùng rượu bia.

. Xin cảm ơn ông!