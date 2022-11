Công an Đắk Lắk, Đắk Nông ra quân trấn áp tội phạm dịp tết 2023

(PLO)- Công an hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm phòng chống, trấn áp tội phạm.

Ngày 15-11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm có thể xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Qua đó, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội; phấn đấu kiềm giảm 10% tội phạm hình sự so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, bình yên và hạnh phúc; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác Công an trong năm 2023.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được triển khai đồng loạt từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023, riêng TP Buôn Ma Thuột tiếp tục triển khai cao điểm cho đến hết lễ hội cà phê (ngày 15-3-2023).

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông cũng tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đợt ra quân này kéo dài từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023.

VŨ LONG