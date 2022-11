Công an các tỉnh miền Tây đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(PLO)- Từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023, Công an các tỉnh ở miền Tây đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

Sáng 15-11, Công an các tỉnh ở miền Tây đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Quý Mão diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023.

Tại tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo ở Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm.

Do đó, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác thực hiện hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm phải mang tính chất thường xuyên, liên tục; chủ động ngăn chặn tội phạm, kiên quyết không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy vai trò tố giác của quần chúng nhân dân, góp phần cùng lực lượng công an tỉnh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các lực lượng cần tập trung tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xử lý đúng người, đúng tội; kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Giám đốc Công an tỉnh còn yêu cầu các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; thực hiện quyết liệt chủ trương về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.

Cùng với đó các lực lượng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích, chiến công trong toàn lực lượng.

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, phát lệnh ra quân, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tấn công đối với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép…

Với phương châm “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi; lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, Công an toàn tỉnh Trà Vinh cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Còn tại An Giang, trong đợt ra quân này, lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung đồng bộ kiểm tra, xử lý vi phạm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang lưu ý lượng cảnh sát giao thông thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông còn các loại hàng lậu, hàng cấm không có hoá đơn chứng từ.

Bên cạnh đó, các lực lượng tăng cường xử lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép (cát sỏi), thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Sau lễ phát động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các lực lượng liên quan diễu hành qua các tuyến đường nội ô tỉnh, thành phố địa phương.

