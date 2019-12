10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019

Chiều 28-12, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở TT&TT, công bố 10 sự kiện nổi bật tại TP.HCM trong năm 2019.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật đã được 18 người trong hội đồng tuyển chọn.



Thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”

Có thể nói, so với những năm trước đây thì sự đột phá về cải cách hành chính và Nghị quyết 54 trong năm 2019 đã mang lại kết quả tích cực, đi vào cuộc sống rõ hơn, cụ thể hơn và được triển khai đồng bộ hơn, từ đó tạo nên những chuyển biến có hiệu quả hơn, góp phần làm tăng thêm niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể như việc công bố thời hạn giải quyết 40 thủ tục hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND TP.HCM; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng tỉ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đạt 33,51%, đạt chỉ tiêu đề ra...; đã giảm hồ sơ trễ hẹn, nâng cao được tỉ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đối với thực hiện Nghị quyết 54, các chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội đã khuyến khích, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Bảy nội dung ủy quyền mà TP.HCM ban hành đã tạo thêm điều kiện cho cấp cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, với việc đề xuất xây dựng đề án điều chỉnh tỉ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, TP.HCM kỳ vọng đảm bảo có đủ nguồn lực, điều kiện phát triển bền vững, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành tổ chức sâu sắc, ý nghĩa, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong di chúc, qua đó khẳng định giá trị trường tồn của di chúc.

Kinh tế TP.HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và sự năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kinh tế - xã hội TP.HCM vẫn có bước phát triển tích cực, đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu, chỉ có một chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp chưa đạt và một chỉ tiêu về chỉ số PAPI, PCI, PAR-index chưa đánh giá.

Trong đó, nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,34 triệu tỉ đồng, tăng 8,3% cao hơn so với năm trước và đạt chỉ tiêu đề ra. Về thu ngân sách, nếu như những ngày đầu năm TP.HCM còn rất lo lắng về khả năng hoàn thành chỉ tiêu của cả năm,nhưng với sự chủ động chuẩn bị các giải pháp từ đầu năm, đặc biệt là ngành hải quan TP có những nỗ lực, sáng tạo, đã góp phần thu ngân sách của TP trong năm nay đạt 412.474 tỉ đồng (kế hoạch đề ra hơn 399.000 tỉ đồng), vượt 3,34% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Một điểm nhấn khác là Diễn đàn kinh tế năm 2019 với chủ đề “Phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế” được tổ chức thành công. Qua diễn đàn này cho thấy với vị trí trung tâm của vùng động lực phía nam, TP.HCM đang có nhu cầu lớn về phát triển kinh tế - tài chính nhằm phục vụ vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đồng thời phục vụ yêu cầu giao thương với nước ngoài.

Tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong năm 2019 là đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tổ chức, vận chuyển, mua bán ma túy lớn, thu giữ số lượng lớn ma túy tăng đột biến so với trước đây, với hơn 1,3 tấn ma túy tổng hợp (gấp hai lần năm ngoái).

Trong năm 2019, TP cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, phạm pháp hình sự tiếp tục kéo giảm 8,25% so cùng kỳ và là năm thứ năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự. Trong đó có đóng góp của các Tổ công tác 363, đã ngăn chặn sớm ý đồ phạm tội của các đối tượng trên đường phố và nơi công cộng.

Tai nạn giao thông cũng được kiềm chế, kéo giảm trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp tai nạn giao thông được kéo giảm.

Đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh

Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh” đã được triển khai mạnh mẽ trong năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng gồm: Xây dựng các trung tâm như Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; Trung tâm an toàn thông tin.

Công bố và trao tặng giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 1 năm 2019

Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức giải thưởng Sáng tạo, nhằm tiếp tục khẳng định tiềm năng sáng tạo, không ngừng đổi mới để phát triển. Sau năm tháng phát động, TP đã tuyển chọn được 44 công trình, trong đó có bốn giải nhất, 15 giải nhì và 25 giải ba. Tuyên dương nỗ lực của các tập thể, cá nhân, TP.HCM cũng kỳ vọng sự sáng tạo cao hơn nữa của nhiều người hơn nữa sẽ giúp TP phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh

Sau hơn một năm triển khai Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy, dù còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” với 1,36 triệu hộ dân ký bản cam kết đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân TP. Kết quả này làm tăng thêm niềm tin rằng TP.HCM đang trên đường trở thành một TP sạch và thân thiện với môi trường, như Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân từng nói.

Với Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP, qua bốn tháng triển khai đã làm chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm xây dựng đã kéo giảm 3,1 vụ/ngày so với trước đây là 8,5 vụ/ngày.

Qua hai năm triển khai Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xem xét các dấu hiệu vi phạm và kỷ luật khiển trách 6 tổ chức đảng, kỷ luật 244 đảng viên. Về mặt chính quyền, đã xử lý 304 trường hợp vi phạm. Qua việc xử lý này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị của TP, góp phần tham gia xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh.

Khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của cả nước

Ngày 18-3-2019, Trung tâm Báo chí TP.HCM chính thức được thành lập, đây là trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động báo chí.

Qua hơn bảy tháng hoạt động, Trung tâm Báo chí TP.HCM đã tổ chức hơn 75 sự kiện với hơn 8.000 lượt phóng viên, đại biểu đến tham dự các sự kiện, hội nghị.

Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế

Năm 2019, TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại. Đối ngoại đã trở thành một trụ cột quan trọng, bên cạnh các trụ cột chính trị, kinh tế và văn hóa, nhằm phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của TP.

Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật

TP.HCM luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Các họat động nổi bật như kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương; Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2019 với sự tham gia của 26 nhà thiết kế giới thiệu các bộ sưu tập đặc sắc đã thực sự tôn vinh nét đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam; Lễ hội âm nhạc Hò dô 2019 với mục tiêu trở thành điểm đến mới của nghệ sĩ và khán giả trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Đặc biệt trong năm 2019, đội bóng đá nam của TP.HCM đoạt giải nhì quốc gia; đội bóng đá nữ đoạt giải nhất quốc gia và cả hai đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đều có cầu thủ đến từ TP.HCM, góp phần thành công chung cho môn bóng đá tại SEA Games 30.

Thực hiện: TÁ LÂM (nội dung) - TRƯỜNG GIANG (ảnh)