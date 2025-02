Chiến sĩ mũ nồi xanh công an lan toả hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam 26/02/2025 10:18

(PLO)- Trong thời gian công tác, chiến sĩ mũ nồi xanh Công an Nhân dân Việt Nam đã lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới bạn bè quốc tế.

Chiều 25-2, Tổ công tác số 2 gồm ba sĩ quan của Bộ Công an tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại hành trình làm nhiệm vụ đặc biệt với nhiều dấu ấn đáng trân trọng.

Đại tá Lê Quốc Huy, Lãnh đạo Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, Tổ trưởng tổ công tác GGHB LHQ đầu tiên tại Nam Sudan thông tin: Tổ công tác số 2 gồm Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo cảnh sát phái bộ, cảnh sát của Nam Sudan đánh giá cao.

Đồng nghiệp GGHB quốc tế tại Nam Sudan tiễn 3 sĩ quan Công an Việt Nam ra sân bay Juba, Nam Sudan.

Tổ 2 có nhiều chương trình, hoạt động lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới bạn bè quốc tế. Họ đã chứng minh vai trò, năng lực của sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam ở phái bộ châu Phi.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cử các tổ công tác tiếp theo đến các phái bộ ở châu Phi, để khẳng định cam kết của Việt Nam chung tay cùng GGHB", đại tá Huy cho biết.

Trung tá Nguyễn Thu Hà ôm chặt con gái sau khi xuống sân bay với bao nỗi nhớ nhung và niềm yêu thương tình mẫu tử.

Hồi hộp ngóng đợi con gái - Trung tá Nguyễn Thu Hà hoàn thành nhiệm vụ trở về, ​​​​​​bà Nguyễn Thị Định tâm sự: "Một năm rưỡi đã qua khi con gái tham gia GGHB, gia đình luôn mong chờ đến giờ phút đoàn tụ này. Mấy ngày qua, tôi không ngủ được bởi quá hồi hộp và xen lẫn lo lắng nhưng cùng với đó là niềm vui, tự hào khi con gái luôn mạnh mẽ, tự lập thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả".

Trung tá Bùi Phương Lân (trái) chia sẻ: Được​​​ tham gia lực lượng GGHB LHQ đối với anh cũng như các đồng đội là một niềm vinh dự và tự hào.

Với tinh thần đó, mỗi thành viên trong tổ công tác luôn luôn nỗ lực, quyết tâm và có trách nhiệm cao. Các sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sinh hoạt, môi trường sống tại địa bàn Nam Sudan, từ đó có những sáng kiến trong công tác được đánh giá cao.

Trung tá Nguyễn Thu Hà tâm sự: Tôi rất xúc động khi vừa xuống sân bay đã nhìn thấy những gương mặt thân quen của gia đình, đồng nghiệp và các đồng chí lãnh Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ.

Trung tá Nguyễn Thu Hà tự hào: "Tôi cảm thấy vinh dự khi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, góp phần nhỏ bé GGHB cho mảnh đất Nam Sudan. Đó cũng là cơ hội để chúng tôi tự rèn luyện bản lĩnh, phát huy được năng lực, sở trường trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa".

Thiếu tá Đinh Mạnh Cường xúc động khi gặp lại vợ, hai con nhỏ và đồng đội.

Nói về nhiệm vụ của mình, Thiếu tá Đinh Mạnh Cường cho biết trong thời gian Tổ công tác số 2 làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS đã nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và cơ quan nơi công tác.

Lãnh đạo Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và người thân đón 3 sĩ quan tại sân bay quốc tế Nội Bài, chiều 25-2.



"Tạm biệt đất nước Nam Sudan xa xôi, nhưng trong trái tim những người chiến sĩ mũ nồi xanh Công an Nhân dân Việt Nam sẽ còn mãi tình người và nỗi niềm mong chờ hòa bình cho đất nước Nam Sudan", Thiếu tá Đinh Mạnh Cường gửi gắm.